Zapomniany przepis wraca do łask. Wzmacniająca zupa przysłuży się wątrobie

Natalia Jabłońska

Trend powrotów do tradycyjnych i regionalnych potraw sprawia, że coraz częściej sięgamy do nieco już zakurzonych i zapomnianych przepisów. Do tego grona zaliczyć można zupę z pokrzywy, która skutecznie przypomina smaki przeszłości. To doskonały przykład na to, jak czerpać inspirację z kuchni ludowej, jednocześnie dbając o swoje zdrowie. Uznawana za uciążliwy chwast roślina jest bowiem źródłem wielu cennych dla organizmu substancji.