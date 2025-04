Rozmaryn lekarski (łac. Rosmarinus officinalis L. cineoliferum) jest wykorzystywany w ziołolecznictwie od setek lat.

Należy do rodziny jasnowatych i znajduje zastosowanie jako roślina lecznicza, ozdobna oraz jako przyprawa. Jego skład to prawdziwa orkiestra bioaktywnych substancji, w tym m.in. związków fenolowych i olejków eterycznych.

Rozmaryn wydziela intensywny, korzenny zapach. Roślina jest naturalnym remedium na choroby układu moczowego i pokarmowego. W Europie był stosowany zazwyczaj jako pomocnik w problemach z trawieniem. Natomiast w medycynie chińskiej zalecano sięgać po niego w przypadkach napięcia nerwowego, dających się we znaki bólów głowy i problemach z pamięcią.

Na jakie choroby działa rozmaryn? Oto lista właściwości

Krzew naturalnie porasta górzyste rejony wybrzeża Morza Śródziemnego i może osiągać do trzech metrów wysokości. Ma drobne białe lub niebiesko-fioletowe kwiaty. Cechą charakterystyczną rośliny są jeszcze niewielkie, błyszczące liście w ciemnozielonym kolorze. Na pierwszy rzut oka przywodzą na myśl igły - to właśnie one wydzielają aromatyczny zapach.

W wydzielanych przez nie olejku eterycznym znajdują się związki fenolowe, seskwiterpeny, kamfora, kamfen, eukaliptol i pinen. Oprócz wspomnianych składników, liście zawierają m.in. kwas rozmarynowy, kwas kawowy, apigeninę czy luteolinę. Takie połączenie daje cały szereg korzystnych dla zdrowia właściwości.

Rozmaryn lekarski występuje zazwyczaj w postaci suszu, olejków eterycznych, kapsułek, tabletek, maści i kosmetyków. Można go stosować zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie.

Rozmaryn działa pozytywnie na zdrowie nerek i wątroby 123RF/PICSEL

Jakie ma właściwości? Oto niektóre z nich:

ochrona wątroby i nerek,

poprawa przepływu krwi,

rozrzedzanie śluzu w oskrzelach,

działanie antyoksydacyjne,

działanie przeciwbakteryjne,

działanie przeciwwirusowe,

minimalizowanie ryzyka wrzodów żołądka i dwunastnicy,

zwiększanie wydalania moczu,

działanie relaksujące i rozgrzewające,

zmniejszanie bólów mięśni i stawów.

Olejek rozmarynowy sprawdzi się idealnie jako pomocnik w problemach ze snem, bólem głowy, przewlekłym zmęczeniem czy w przypadku nerwicy i depresji. Warto korzystać z jego dobrodziejstw podczas kąpieli czy masażu skroni.

Rozmaryn jest też składnikiem kremów, maści, szamponów, odżywek czy ampułek stymulujących porost włosów. Co więcej, zapobiega on nadmiernemu przetłuszczaniu skóry głowy. Rozmaryn jest też dodawany do past do zębów czy płynów do płukania ust.

Olejek rozmarynowy można nakładać bezpośrednio na skórę lub przyjmować doustnie. Maksymalna dawka dostarczona w pokarmie to 1 kropla na 10 kilogramów masy ciała. Przy masażu należy stosować od 5 do 10 kropli, a do kąpieli nieco ponad 20.

Rozmaryn zawiera terpeny - naturalne antybiotyki 123RF/PICSEL

Rozmaryn lekarski - przeciwwskazania

Olejek rozmarynowy w czystej postaci może wywołać podrażnienie skóry. Dlatego najpierw dobrze jest wykonać próbę alergiczną. Prosty test skórny należy wykonać poprzez naniesienie 1 kropli rozcieńczonego olejku eterycznego na zgięcie łokcia i sprawdzić, czy po 48 godzinach nie wystąpiła reakcja alergiczna. Preparaty zawierające rozmaryn mogą czasami powodować podrażnienie błon śluzowych, nudności czy wymioty.

Przeciwwskazaniem do stosowania rozmarynu lekarskiego są też ciąża, karmienie piersią, kamica żółciowa, niedrożność dróg żółciowych, jak i choroby wątroby. Uważać też powinny osoby cierpiące na wrzodziejące zapalnie jelita grubego, wrzodami żołądka i borykające się z wysokim ciśnieniem krwi.

Jeżeli stosujemy leki, dobrze jest sprawdzić, czy rozmaryn nie wchodzi z nimi w interakcję. W tej kwestii warto skonsultować się z lekarzem.

