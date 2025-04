Kup "owoc storczyka". Raj dla podniebienia, pomaga na jelita i mózg

Wanilia to jeden z najczęstszych smaków, jaki można spotkać w cukiernictwie. Choć w domowych przygotowaniach słodkości, najczęściej posługujemy się jej syntetyczną wersją, to w sklepach od dawna można kupić prawdziwy "owoc storczyka". Do czego wykorzystać wanilię nie tylko w kuchni? Przekonajmy się.