Wysycha Jezioro Oroville w Kalifornii. Przerażający efekt suszy

Oroville to jedno z największych jezior w Stanach Zjednoczonych i najważniejszy zbiornik wodny w Kalifornii. Położone na północ od Sacramento jezioro wciąż się kurczy i choć skutki susz i zmian klimatycznych obserwuje się tutaj już od dobrych kilku lat, najnowsze zdjęcia napawają badaczy przerażeniem.

Instagram Post

Instagram Post

Justin Sullivan, fotograf dokumentujący wysychanie Jeziora Oroville na bieżąco informuje o stanie zbiornika. Gdy Jezioro Oroville jest pełne, woda sięga wysokości około 275 m n.p.m, ale ostatni raz zbiornik zbliżył się do tego poziomu w 2019 r. Obecnie stan wody w jeziorze jest zbyt niski, by zaopatrzyć miliony gospodarstw w wodę, a jego pojemność szacuje się na około 27 proc., czyli niespełna 200 m n.p.m. Ostatni raz tak niski stan wody zanotowano w 1977 r.

Reklama

W tym roku pierwsze, niepokojące obrazki badacze publikowali już w maju. Lato jeszcze się wtedy nie zaczęło, a poziom jeziora Oroville, drugiej co do wielkości zapory w Kalifornii, był już o połowę niższy od średniego. Łatwo więc wyobrazić sobie jak dziś wygląda ten obszar - chroniczna susza odsłoniła szokująco jałowe dno zbiornika. Ujawniła ona jednak coś jeszcze - zwęglone szkielety drzew, spalonych podczas pożarów zeszłego lata. To tylko potęguje obraz klęski, za którą zapłacą również mieszkańcy tego stanu. Agencja wodna ostrzegła już, że będzie zmuszona zawiesić pracę hydroelektrowni w Oroville, gdy jezioro osiągnie wysokość od 630 do 640 stóp. Przy obecnym tempie spadku, może osiągnąć ten punkt w ciągu najbliższych kilku dni.

Badacze tłumaczą, że niski stan wody w jeziorze to efekt łagodnych zim, upalnych, letnich miesięcy i skutek globalnego ocieplenia. Niezależnie od tego, jak bardzo próbujemy zaprzeczać, jest ono faktem, a ludzkość stoi dziś przed jednym z największych wyzwań w dziejach. Jeśli nie uda nam się wyhamować tego procesu, globalna katastrofa ekologiczna stanie się faktem.





Wideo Ekologicznie. Kranówka vs. woda butelkowana

***

Zobacz również:



Bardziej grożą nam susze czy paraliże spowodowane powodziami?



Zaczęło się od kilku sadzonek. Natura zrobiła swoje!