Wyż Ulla niesie pogodę, na którą wszyscy czekaliśmy. Wyjątki w czterech regionach Polski

Od kilku dni mamy do czynienia z ochłodzeniem, dużym zachmurzeniem i częstymi opadami deszczu, ale wszystko wskazuje na to, że pogoda znacznie się poprawi za sprawą wyżu Ulla, który właśnie wkracza do Polski. I choć aura ulegnie zmianie, to jednak nie we wszystkich rejonach będzie pogodnie.

Zdjęcie W niektórych miejscach w Polsce termometry pokażą w weekend nawet 24°C / 123RF/PICSEL