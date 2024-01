Spis treści: 01 Jak otrzymać dodatek pielęgnacyjny?

Dodatek pielęgnacyjny, bo o nim mowa, jest skierowany do konkretnej grupy seniorów. Świadczenie jest przyznawane osobom, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub ukończyły 75 lat. Jak uzyskać dodatek pielęgnacyjny? ZUS wyjaśnia:

"Przyznamy ci dodatek pielęgnacyjny na Twój wniosek, jeśli lekarz orzecznik ZUS (komisja lekarska ZUS) w orzeczeniu stwierdzi, że jesteś całkowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji".

ZUS potrzebuje również zaświadczenia o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o dodatek pielęgnacyjny. Druk OL-9 znajduje się na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zaświadczenie wypełnia lekarz prowadzący nie później niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o dodatek. Lekarz umieszcza w nim m.in. informację wskazującą na podstawową chorobę, dotychczasowe leczenie czy ocenę wyników leczenia.

Wybrane osoby nie muszą składać wniosku o przyznanie świadczenia. Dotyczy to seniorów, którzy ukończyli 75 lat.

- Nie musisz składać zaświadczenia o stanie zdrowia. Sami z urzędu przyznamy ci prawo do dodatku pielęgnacyjnego i będzie on wypłacany wraz z twoją emeryturą - podaje ZUS. Pieniądze przyznawane w ramach świadczenia będą zatem trafiały automatycznie na konto seniora wraz z emeryturą lub zostaną dostarczone przez listonosza (jeśli senior wybrał taką drogę otrzymywania emerytury).

Dodatek pielęgnacyjny podlega waloryzacji. W 2023 roku jego wysokość wynosiła 294,39 zł. Od 1 marca 2024 roku kwota ta zostanie podwyższona do 324,39 zł.

Kiedy ZUS nie przyzna dodatku pielęgnacyjnego?

Istnieją jednak przypadki, w których senior nie otrzyma dodatku. Ma to miejsce wtedy, gdy przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej 2 tygodni w miesiącu.

"Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego - przyznanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta - nie przysługuje, jeśli masz ustalone prawo do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS. Jeśli jesteś uprawniony do zasiłku pielęgnacyjnego i ZUS przyznał ci dodatek pielęgnacyjny powinieneś niezwłocznie powiadomić o tym właściwy organ, który wypłaca ci zasiłek pielęgnacyjny" - podaje ZUS.

Tyle wyniesie 13. i 14. emerytura

W tym roku seniorzy mogą się spodziewać również zmian dotyczących emerytur. W tym roku czekają ich dwie waloryzacje, wypłata 13. emerytury i 14. emerytury. Najnowszy scenariusz zakłada, że wskaźnik waloryzacji wyniesie 11,4 proc.

W 2024 roku trzynasta emerytura zostanie wypłacona wraz z kwietniową emeryturą. Jej prognozowana wysokość to kwota od 1769 do 1783 roku brutto. Z kolei 14. emerytura trafi w pełnej wysokości do seniorów, których wysokość comiesięcznego świadczenia wynosi nie więcej niż 2900 zł brutto. Jeśli emerytura przekracza określoną granicę, świadczenie zostanie odpowiednio pomniejszone w myśl zasady "złotówka za złotówkę". "Czternastka" zostanie wypłacona najprawdopodobniej we wrześniu lub październiku, a jej wysokość wyniesie maksymalnie 2650 zł brutto (2200 zł netto).