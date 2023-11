Spis treści: 01 Premia za wiek od ZUS. Dodatek, który trafia do nielicznych

02 Dodatkowe świadczenie od ZUS. Ile wynosi i od czego zależy?

03 Jak otrzymać "premię za wiek"? Świadczenie przyznawane automatycznie

Dodatkowe, comiesięczne świadczenie honorowe z ZUS trafia już do 2,9 tys. osób w Polsce. W zdecydowanej większości "premia" dotyczy kobiet. Stanowią one ponad 90 proc. wszystkich osób uprawnionych do jej odbierania.

Komu przysługują dodatkowe pieniądze? Świadczenie dotyczy osób, które ukończyły 100. rok życia. Przyznawane są stulatkom bez względu na fakt, czy ci pobierają emeryturę, rentę lub inne świadczenie. Premia wypłacana może być zarówno przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak również Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego czy resortowe zakłady emerytalne: MSWiA czy MON.

Dodatkowe świadczenie od ZUS. Ile wynosi i od czego zależy?

Na specjalny dodatek na wiek liczyć może każdy stulatek. Wysokość takiej "premii" może być jednak różna, w zależność od tzw. kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu setnych urodzin seniora. Ta zmienia się zawsze wraz z waloryzacją, obowiązując od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego roku następnego. Seniorzy, którzy od 1 marca tego roku do końca lutego 2024 roku ukończą 100 lat mogą liczyć na świadczenie honorowe w wysokości 5540,25 zł brutto.

Co ważne, "premia za wiek" nie podlega waloryzacji. W praktyce oznacza to więc, że raz przyznana, do końca życia będzie wypłacana w tej samej wysokości, jako dodatek do świadczenia podstawowego, na przykład emerytury czy renty.

Jak otrzymać "premię za wiek"? Świadczenie przyznawane automatycznie

Jak otrzymać "premię za wiek"? Chcąc otrzymywać dodatkowe pieniądze, wraz z ukończeniem 100. roku życia, nie jest konieczne składanie żadnego wniosku. Dotyczy to jednak wyłącznie stulatków, którzy pobierają jakiekolwiek ze świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS. W ich przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych sam załatwia wszelkie, niezbędne formalności, przyznając dodatkową kwotę "z urzędu".

Inaczej sytuacja wygląda jednak w przypadku stulatków, którzy świadczeń z ZUS nie pobierają. Wówczas, aby otrzymać świadczenie honorowe, muszą złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, przedstawiając jednocześnie dokument potwierdzający datę urodzenia.

