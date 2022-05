Nowa kampania Calvin Klein przygotowana z okazji Dnia Matki wywołała spore kontrowersje. Powód? Przedstawiciele marki zaprosili do udziału transseksualnego mężczyznę w zaawansowanej ciąży.

Nowa kampania Calvin Klein. W sieci zawrzało

Kampania w sieci jest szeroko komentowana, a część internautów nie zaakceptowała tego, że znana firma wykorzystała w niej wizerunek transseksualnego mężczyzny w zaawansowanej ciąży. Dlatego też w mediach społecznościowych nie brakuje złośliwych komentarzy. Część internautów wzywa nawet do bojkotu Calvina Kleina.

Ciężarny mężczyzna w reklamie Calvin Klein

Kim jest transseksulany mężczyzna pojawiający się w kampanii Calvin Klein? To Roberto Bete, gwiazda brazylijskiego reality show Netflixa "O Crush Perfeito", który urodził się w ciele kobiety.

Zdjęcia opublikowane na Instagramie zostały opatrzone podpisem: "Dziś, wspierając kobiety i matki na całym świecie, rzucamy światło na realia nowych rodzin. [...] ... Erika Fernandes i Roberto Bete z Brazylii oczekują dziecka. Roberto ma lada dzień urodzić ich syna, Noah".

Na zdjęciach opublikowanych na Instagramie marki Calvin Klein można też zauważyć wspomnianą Erikę. To partnerka Roberto, która podobnie jak on, przeszła wcześniej operację korekty płci.

"Możemy rozmnażać się biologicznie lub z serca. Naszym celem jest kochać i być kochanym" - mówi para w reklamie.

Internauci wzywają do bojkotu

Gdy nowa kampania ujrzała światło dzienne, w sieci zawrzało. Chociaż część internautów odniosła się do niej pozytywnie, to niektórzy postanowili skrytykować działania marki. Niektórzy w swoich komentarzach wzywają nawet do jej bojkotu - powstał nawet specjalny hasztag #boycottcalvinklein, który pojawia się w postach osób krytykujących reklamę.

Internauci krytykują, Calvin Klein odpowiada

Calvin Klein nie pozostawił tej krytyki bez odpowiedzi. Firma podkreśla, że celem kampanii jest ukazanie realiów "nowych rodzin", które pojawiają się na całym świecie.

"Przyjmujemy tę platformę jako otwarte i pełne szacunku środowisko dla indywidualizmu i wyrażania siebie. W Calvin Klein tolerujemy wszystko z wyjątkiem nietolerancji. Wszelkie nietolerancyjne komentarze zostaną usunięte, a wszelkie konta publikujące nienawistne wypowiedzi mogą zostać zablokowane" - odpowiada firma.

