W piątek 4 listopada Ministerstwo Turystyki, Dzikiej Przyrody i Dziedzictwa Kenii ogłosiło raport, z którego wynika, że tegoroczna wyjątkowo dotkliwa susza przyczyniła się do śmierci setek zwierząt. Jak podaje Associated Press, w kenijskich rezerwatach dzikiej przyrody z powodu braku wody ginęły m.in. słonie i coraz bardziej nieliczne zebry Grevy'ego.

Susza w Afryce zabija zwierzęta. Części grozi wyginięcie!

Jak podaje raport, Kenya Wildlife Service i inne zajmujące się ochroną dzikiej przyrody kenijskie organy w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy naliczyły w sumie 205 nieżywych słoni, 512 antylop gnu, 381 zebr stepowych, 51 bawołów, 49 zebr Grevy'ego i 12 żyraf.

W ciągu ostatnich dwóch lat w niektórych częściach Kenii pory deszczowe nie przyniosły spodziewanej ilości opadów. Przez cztery kolejne pory deszczowe, bo w ciągu roku występują tam dwa okresy deszczowe - w marcu i kwietniu oraz we wrześniu i październiku - opady były niewystarczające, by zapewnić normalne funkcjonowanie ekosystemu, co miało fatalne skutki dla ludzi i zwierząt, zarówno dzikich, jak i gospodarskich.

Według autorów raportu najbardziej dotknięte suszą ekosystemy znajdują się w najczęściej odwiedzanych parkach narodowych i rezerwatach w Kenii, takich jak Amboseli, Tsavo i Laikipia-Samburu. Wezwano więc Park Narodowy Amboseli do pilnego sporządzenia spisu dzikiej przyrody, aby uzyskać szerszy obraz wpływu suszy na zamieszkujące te tereny dzikie zwierzęta.

Eksperci zalecili też natychmiastowe dostarczenie wody i lizawek solnych dla zwierząt w dotkniętych suszą regionach. Chodzi o niebagatelne ilości, bo na przykład słonie - jak mówi Jim Justus Nyamu, dyrektor wykonawczy Elephant Neighbors Center - wypijają dziennie po 240 litrów wody. Dla zebr Grevy'ego zalecono zwiększenie ilości siana.

