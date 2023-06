Spis treści: 01 Nowy okres świadczeniowy dla 500 plus

Nowy okres świadczeniowy dla 500 plus

Nowy okres świadczeniowy dla 500 plus rozpoczął się 1 czerwca i potrwa do 31 maja 2024 roku.

Pierwsze wypłaty świadczeń ruszyły wraz z początkiem okresu świadczeniowego, a kolejne 6 czerwca. Jak czytamy na oficjalnej stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, większość wypłat 500 plus będzie w podobnych terminach co w poprzednich okresach świadczeniowych. Konkretne daty są podane w aplikacji mobilnej mZUS lub na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Do kiedy złożyć wniosek o 500 plus?

Wniosek o 500 plus na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lutego 2023 roku. Prawidłowe wypełnienie i złożenie go wraz z wymaganymi dokumentami do 30 kwietnia dawało gwarancję, że ZUS rozpatrzy go i wypłaci świadczenie do 30 czerwca. Inaczej jest jednak w przypadku późniejszych terminów.

od 1 do 31 maja 2023 r. - rozpatrzenie i wypłata do 31 lipca 2023 r. (z wyrównaniem za czerwiec)

od 1 do 30 czerwca 2023 r. - rozpatrzenie i wypłata do 31 sierpnia 2023 r. (z wyrównaniem za czerwiec)

od 1 do 31 lipca 2023 r. - rozpatrzenie i wypłata do 30 września 2023 r. (z wyrównaniem od lipca)

od 1 do 31 sierpnia 2023 r. - rozpatrzenie i wypłata do 31 października 2023 r. (z wyrównaniem od sierpnia)

Jak złożyć wniosek o 500 plus?

Osoby, które jeszcze nie złożyły wniosku, a chcą uzyskać 500 plus z wyrównaniem od początku nowego okresu świadczeniowego, mają na to czas do końca czerwca. Po tym czasie będzie jedynie możliwość uzyskania świadczenia jedynie od miesiąca złożenia wniosku.

ZUS podaje, że inaczej jest w przypadku nowo narodzonych dzieci. Wówczas jeśli rodzic bądź opiekun złoży wniosek w ciągu trzech miesięcy od dnia urodzenia, to prawo do pobierania świadczenia uzyska od tego dnia. To tzw. zasada trzech miesięcy, która jest również stosowana w przypadku objęcia opieką dziecka, przysposobienia dziecka oraz faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej lub w pieczy zastępczej.

Wnioski o 500 plus należy składać drogą elektroniczną. W tym celu można wykorzystać:

aplikację mobilną mZUS

PUE ZUS

portal Emp@tia

bankowość elektroniczną

