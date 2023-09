Zacznij jeść go regularnie, a organizm ci podziękuje. Usuwa toksyny z organizmu, poprawia kondycję wątroby

Oprac.: Łukasz Piątek Życie i styl

Z powodzeniem można go dodawać do większości dań, by podkreślić ich smak i aromat. Szczypiorek, bo o nim właśnie mowa – nie tylko doskonale smakuje, ale jest również prawdziwą bombą witaminową. Co więcej – bez problemu można uprawiać go w domu na parapecie.

Zdjęcie Szczypiorek może być skutecznym remedium na wiele dolegliwości / 123RF/PICSEL