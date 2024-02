Zagadka matematyczna, z którą nie poradziło sobie 80% internautów. A ty dasz radę?

Zagadki matematyczne to najczęściej pytania lub zadania, które wymagają logicznego myślenia i kreatywności. Dziś zaprezentujemy ci jedno zadanie logiczne, które sprawia trudności wielu osobom dorosłym, podczas gdy dzieci często radzą sobie z nim błyskawicznie. Przyjrzyj się poniższemu równaniu i spróbuj rozwiązać je poprawnie w ciągu 10 sekund. Jesteś gotowy? Start!

20 - (21 + 9) : 10 = ?

Rożnego rodzaju łamigłówki to świetna forma łącząca ze sobą zabawę i edukację

Prawidłowe rozwiązanie

Czy udało ci się rozwiązać naszą zagadkę? Jeżeli tak, to gratulacje! Jeśli nie udało ci się przejść przez to ćwiczenie, to nic się nie stało. Być może jesteś po prostu zmęczony? Pamiętaj, że na wykonywanie zadań wpływa wiele czynników, w tym stres i zmęczenie.

Oto poprawne rozwiązanie zadania:

20 - (21 + 9) : 10 = ?

20 - 30 : 10 = ?

20 - 3 = 17

20 - (21 + 9) : 10 = 17

Zdjęcie Kliknij w obrazek i sprawdź się w naszych pozostałych zagadkach matematycznych / INTERIA.PL

