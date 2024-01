Zagadka matematyczna, która zawładnęła mediami społecznościowymi

W ostatnim czasie, na popularności zyskuje amerykańska aplikacja Threads. Internauci dzielą się tam swoimi przemyśleniami, żartami, poradami, a nawet łamigłówkami. Jedna z zagadek udostępnionych przez użytkowniczkę @f7oz zrobiła niemałe zamieszanie. Wpis zebrał ponad 300 polubień oraz ponad 300 komentarzy. Internauci głowili się i trudzili nad rozwiązaniem poniższego zadania.

Zdjęcie Zagadka matematyczna / opracowanie własne / INTERIA.PL

W komentarzach pojawiały się różne odpowiedzi oraz spekulacje. Najczęściej jednak można znaleźć rozwiązania takie jak: 17 i 21. Która z nich jest prawidłowa? A może istnieje jeszcze inne rozwiązanie? Wyjaśniamy.

Poprawna odpowiedź

Zanim przejdziemy do rozwiązania zadania, warto przypomnieć sobie kolejność wykonywania działań matematycznych. Najpierw zaczynamy od nawiasów, następnie przechodzimy do mnożenia lub dzielenia, a na końcu do dodawania oraz odejmowania. Często pojawiającym się rozwiązaniem w komentarzach jest:

2 + 5 (8 - 5) = ?

2 +5 (3) = ?

3 x 2 + 3 x 5 = 21

Jednakże prawidłowe wykonanie działania wygląda następująco:

2 + 5 (8 - 5) = ?

2 + 5 x 3 = ?

2 + 15 = 17

Zdjęcie Kliknij w obrazek i sprawdź nasze testy na inteligencję / opracowanie własne / INTERIA.PL

