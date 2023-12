Sprawdź, czy magia świąt nie uderzyła ci do głowy. Wykonaj prosty test

Zagadki logiczne mogą czasami prowadzić do niespodziewanych rozwiązań. Odkrycie takiego rozwiązania może być trudne, zwłaszcza gdy wydaje się ono nietypowe lub nieoczywiste. Dzisiaj przedstawimy ci jedną z takich łamigłówek. Sprawdź, czy świąteczna atmosfera nie uderzyła ci do głowy. Spójrz na poniższe polecenie i postaraj się szybko odpowiedzieć na pytanie. Na wykonanie tego ćwiczenia masz tylko 10 sekund. Gotowy? Start!

Dwie matki oraz dwie córki poszły na wspólny obiad. Każda zjadła jedno danie. Łącznie zjadły 3 dania. Jak to możliwe?

Zdjęcie Kliknij w obrazek i sprawdź nasze pozostałe testy / INTERIA.PL

Zobacz również: TEST IQ: Czy uda ci się rozwiązać zagadkę z zapałkami?

Reklama

Poprawna odpowiedź

Jeśli udało ci się rozwiązać naszą łamigłówkę, oznacza to, że magia świąt nie jest w stanie cię rozproszyć. Jeżeli jednak nie podołałeś naszemu zadaniu, to wychodzi na to, że świąteczna atmosfera dawno cię pochłonęła. Nic nie szkodzi, ten okres rządzi się swoimi prawami. Poniżej znajdziesz poprawną odpowiedź.

Łącznie na obiedzie były 3 osoby: babcia, matka, córka. Były więc tam dwie matki (babcia i matka) oraz dwie córki (matka oraz córka).

Zdjęcie Niech te świętą będą pełne radości i miłości / INTERIA.PL

Zobacz również: Test IQ: Czy uda ci się uzyskać poprawne równanie? Trudna łamigłówka