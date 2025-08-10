Chorwacka wyspa Biševo skrywa skarb

Błękitna Jaskinia na wyspie Biševo to bez wątpienia jedna z najciekawszych atrakcji Dalmacji. Turyści dotrzeć do niej mogą wyłącznie łodzią, od strony morza - w sezonie letnim organizowane są zarówno krótkie rejsy do jaskini, jak i całodniowe wycieczki nastawione na zwiedzanie okolic i pobliskich wysp.

Mimo ograniczonego dostępu, w szczycie sezonu Błękitną Jaskinię odwiedza nawet ponad 1200 osób dziennie.

Niezwykły, szmaragdowo-błękitny kolor wody to efekt obecności jasnego piasku na dnie groty, który odbija wpadające do jej wnętrza promienie słoneczne. Najlepszy moment na podziwianie jaskini to godziny południowe - wówczas jest ona najbardziej rozświetlona i robi największe wrażenie.

Zwiedzanie Błękitnej Jaskini. Co warto wiedzieć?

Błękitna Jaskinia ma 31 metrów długości, 17 metrów szerokości i 15 metrów wysokości. Jej najgłębszy punkt sięga 18 metrów, a brama do groty, którą wpływają łodzie, ma wysokość zaledwie 1,5 metra i szerokość 2,5 metra, co powoduje, że turyści na łodzi muszą schylić głowy. Pierwsze wzmianki o jaskini pochodzą z końca XIX wieku. Początkowo można się do niej było dostać, wyłącznie przepływając pod wodą, jednak z uwagi na duże zainteresowanie turystów, w skale wykuto bramę dla łodzi.

Do jaskini można wpłynąć wyłącznie łodziami Centrum Morskiego Komiža. Rejs trwa zaledwie kilkanaście minut, a samo zwiedzanie około 10-15 minut. Bilety można kupić na miejscu, gdzie działa też punkt z pamiątkami.

Jak dostać się do jaskini? W ten sposób unikniesz tłumów

W ostatnich latach, za sprawą mediów społecznościowych, Błękitna Jaskinia stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji regionu. W szczycie sezonu kolejki do jej zwiedzania potrafią sięgać nawet kilku godzin, dlatego najlepiej zaplanować wizytę poza sezonem lub na jego początku bądź końcu.

Jeśli jednak planujemy odwiedzić to miejsce latem, pamiętajmy, aby dotrzeć do przystani z samego rana.

Istnieją także inne opcje - jedną z nich jest całodniowa wycieczka z Trogiru. To świetna opcja dla osób, które nie chcą specjalnie udawać się na wyspę Biševo, a ich celem jest wyłącznie odwiedzenie Błękitnej Jaskini. Musimy jednak wziąć pod uwagę, że taka wycieczka jest dużo droższa, a w sezonie może kosztować nawet 140 euro (600 zł) od osoby.

To właśnie z uwagi na ceny, wiele osób decyduje się samodzielnie dostać się na wyspę Biševo promem.

Co zobaczyć w okolicy? Wyspa Vis i jej atrakcje

Odwiedziny w Błękitnej Jaskini to doskonała okazja, by poznać inne uroki wyspy Biševo i sąsiednich miejsc. Warto zajrzeć do Zielonej Jaskini - mniej znanej, lecz równie malowniczej - oraz na piaszczystą plażę Porat, osłoniętą od wiatru i idealną dla rodzin z dziećmi.

Planując rejs po okolicznych wodach, dobrze jest uwzględnić wyspę Vis i słynną plażę Stiniva. Ukryta w wąskiej zatoczce pomiędzy stromymi klifami, zachwyca spokojem i krystalicznie czystą wodą, a najwygodniej dotrzeć do niej łodzią lub kajakiem.

Wyspa Vis skrywa jeszcze jedną perełkę - miasteczko Komiža wtulone w objęcia wzgórza Hum. To niezwykle urokliwe miejsce, z zachwycającym krajobrazem i ciekawymi zabytkami - możemy odwiedzić tam m.in. klasztor św. Mikołaja oraz Kościół Matki Boskiej Opiekunki Rybaków. W miasteczku Komiža odpoczniemy też od tłumów - jest raczej mniej popularne wśród turystów, a liczba jego mieszkańców wynosi zaledwie 1500 osób.

