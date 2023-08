Podczas rozwiązywania tego z pozoru prostego zadania można napotkać wiele trudności. Kluczową rolę w znalezieniu poprawnego wyniku odgrywa zapamiętanie zasady kolejności operacji matematycznych: najpierw rozwiązujemy działania w nawiasach, następnie mnożenie lub dzielenie, a na końcu dodawanie lub odejmowanie. To właśnie brak przestrzegania tej reguły jest przyczyną wielu błędów w tego typu obliczeniach. Dlatego warto ją opanować, aby uniknąć problemów przy rozwiązywaniu podobnych zadań. Internauci wskazują dwie różne odpowiedzi, co do poprawności wyniku tej zagadki matematycznej. Która z tych odpowiedzi jest właściwa?

Reklama

Zobacz również: Zagadka z podstawówki na inteligencję. Większość podaje błędny wynikL

Internauci sprzeczają się co do wyniku zagadki matematycznej. Oto poprawny wynik

Ile wynosi:

2-5+9 x-3=?

Internauci podają dwie odpowiedzi: 3 oraz -30. Która z nich jest poprawna?

Zobacz również: Zagadka matematyczna na inteligencję. Nieliczni podadzą poprawny wynik

By poznać prawidłowe rozwiązanie zagadki, należy postąpić zgodnie z zasadami kolejności wykonywania działań. Tak więc najpierw wykonujemy mnożenie:

9 x-3=-27

Teraz kolejne obliczenia:

2-5+-27=-30

Oznacza to, że poprawny wynik tego zadania matematycznego wynosi -30. Czy udało ci się taki uzyskać?

Zobacz również: Podchwytliwa zagadka na inteligencję. Poradzisz sobie z jej rozwiązaniem?