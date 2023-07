Z matematyki, której uczyliśmy się w szkole, w codziennym życiu zazwyczaj wystarcza znajomość czterech podstawowych działań arytmetycznych - dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Z drugiej strony, nawet tych najbardziej podstawowych działań matematycznych można zapomnieć, jeśli się ich nie ćwiczy. W tym zadaniu ważne jest, aby pamiętać o kolejności działań, a jednocześnie zwracać uwagę na szczegóły. Nie należy ono do najłatwiejszych, ponieważ większość osób popełnia błąd już przy pierwszym podejściu. Czy potrafisz znaleźć rozwiązanie tej zagadki na inteligencję?

By rozwiązać to zadanie matematyczne, przypomnijmy sobie najpierw kolejność wykonywania działań. Według niej:

najpierw wykonujemy działania w nawiasach,

następnie mnożenie lub dzielenie,

na końcu dodawanie lub odejmowanie.

Spróbuj teraz rozwiązać tę zagadkę. Pamiętaj, że jest ona podchwytliwa i zwróć uwagę na szczegóły. Jaki otrzymałeś wynik?



Tylko kilka procent użytkowników rozwiąże tę zagadkę na inteligencję. Oto poprawny wynik

Czy wynik, który uzyskałeś, wynosi 1, a może 12? Oba z nich są niestety błędne. Ta zagadka jest bowiem podchwytliwa. Poprawne rozwiązanie wynosi 30. Dlaczego? Zrozumiesz to, jeśli zauważysz, że jedynki na końcu każdego rzędu nie mają znaku między nimi a następnym. Są to więc w rzeczywistości liczby 11, a nie jeden. Dlatego działanie to tak naprawdę: 1+1+1+1+11+1+1+1+11+1x0+1, "1 x 0" w ostatnim wierszu ma wartość 0. Mnożenie musi być zawsze rozwiązywane przed dodawaniem, jeśli nie ma nawiasów, przez co wynik zagadki jest równy 30.

Czy otrzymałeś taki wynik? Jeśli tak, to należysz do niewielkiego grona osób, którym się to udało.

