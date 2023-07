Przedsiębiorcy wykorzystywali przepisy specustawy z okresu pandemii koronawirusa, by otwierać swoje sklepy.

Ustawodawca chce “uszczelnić" przepisy, by taki proceder był niemożliwy.

Zmiany wejdą w życie 1 sierpnia 2023 r.

Specustawa covidowa otworzyła przedsiębiorcom furtkę

Zakaz handlu w niedzielę od początku budził wiele kontrowersji, przedsiębiorcy podnosili, że jego wprowadzenie znacząco wpłynie zarówno na ich budżety, jak i gospodarkę kraju. Choć ustawa, która stopniowo wprowadzała zakaz handlu, obowiązuje od marca 2018 roku, to nadal wielu przedsiębiorców stara się omijać jej przepisy. Jedną z takich furtek stworzyła, wprowadzona w czasie pandemii koronawirusa, specustawa. W myśl specjalnych przepisów umożliwiono przedsiębiorcom przyjmowanie towaru i rozkładanie go na półkach także w niedzielę.

Zakaz handlu w niedzielę: Zmiany od 1 sierpnia 2023 roku

Z możliwości, jaką dawała specustawa, skorzystało wiele podmiotów gospodarczych. Przedsiębiorcy nie tylko oczekiwali od pracowników, że przyjdą w niedziele do pracy, ale wykorzystali przepisy, by otwierać w niedzielę swoje biznesy. Podczas gdy właściciel sklepu obsługiwał kasę, jego pracownicy zajmowali się towarem. Od 1 sierpnia 2023 roku takie praktyki staną się niemożliwe. W myśl nowych przepisów przyjmowanie i wykładanie towaru w niedzielę będzie możliwe jedynie podczas stanu zagrożenia epidemicznego, epidemii oraz przez 30 dni po ich odwołaniu.



Zdjęcie 1 sierpnia 2023 roku zostaną uszczelnione przepisy dotyczące handlu w niedzielę / ZOFIA I MAREK BAZAK / East News

Kary za nieprzestrzeganie przepisów

Zmiany dotyczące przepisów specustawy ograniczą możliwość wykorzystywania niedzieli niehandlowej do rozładunku i wykładania towarów. Przedsiębiorcy, którzy złamią zakaz handlu w niedzielę, muszą liczyć się z karą finansową. Aktualnie grzywna, jaką może zostać ukarany właściciel sklepu, wynosi od 1000 do nawet 100 000 złotych. Na wysokie kary nie narażą się przedsiębiorcy, którzy otworzą sklepy 27 sierpnia 2023 roku, bo wówczas przypada najbliższa niedziela handlowa, na kolejne będziemy musieli poczekać do grudnia.



