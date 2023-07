Sklepy spożywcze walczą z koszmarnym nawykiem Polaków. Chodzi o cienkie foliówki

"Przepracowałam 15 lat. Ile dostanę emerytury?" Oto orientacyjne widełki

Bloki z wielkiej płyty: Wielki eksperyment z czasów PRL-u. Pod blokiem znajdują się 3-kilometrowe tunele. "Ich historia jeszcze nie przemija"

Makłowicz komentuje chorwackie ceny. "Jest drożej niż rok temu". Czy wprowadzenie euro miało na to wpływ?

Nad Polskę nadciąga kolejna fala afrykańskich upałów. Znamy dokładne daty

Do czego przeznaczone są cienkie foliówki w sklepach? Polacy ciągle nie wiedzą

Informacje o tym, że foliowych, cienkich woreczków nie powinno się traktować jako reklamówek do pakowania zakupów, pojawiają się na stoiskach wielu sklepowych sieci coraz częściej. Aby ostrzec niesfornych klientów, umieszczane są tabliczki, na których widnieje komunikat, że tzw. zrywki sklep oferuje bezpłatnie wyłącznie wtedy, gdy pakuje się w nie żywność sprzedawaną luzem - warzywa, owoce, pieczywo czy cukierki.

Zobacz też: Ich zużycie miało spadać. Reklamówek jest jednak coraz więcej

Reklama

Sieci sklepów walczą z jednorazowymi foliówkami. Oto konsekwencje ich nadużywania

Jeszcze do niedawna cienkie foliówki dostępne były zupełnie za darmo, jednak bardzo często zabierano je ze sklepów w dużej ilości i wykorzystywano do pakowania innych produktów aniżeli te dostępne luzem. Dla wielu klientów stanowiło to doskonałe rozwiązanie mające na celu uniknięcia płacenia za siatkę przy kasie.

Zdjęcie Jeśli klienci będą chcieli zapakować w "zrywki" inne produkty, za każdą sztukę będą musieli zapłacić 25 gr / 123RF/PICSEL

Jak podają przedstawiciele sieci sklepów w Polsce, cienkie "zrywki" są oferowane tylko ze względów higienicznych. Klienci, którzy będą pakować w nie inne artykuły aniżeli pieczywo, owoce czy warzywa mogą zostać obciążeni kwotą 25 gr za każdą sztukę.

Warto przypomnieć, że maksymalna cena ustalona przez rząd za siatkę na zakupy to 1 zł. Opłatę recyklingową zobowiązane są pobierać wszystkie sklepy - jeśli z tego zrezygnują, będą zmuszone zapłacić niemałą karę. Wysokość mandatu za to przewinienie waha się od 500 złotych do nawet 20 tysięcy.