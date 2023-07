Przytnij lilie w konkretnym momencie. Za rok odwdzięczą się pięknym wyglądem

Czternasta emerytura to świadczenie pieniężne wypłacone seniorom po raz pierwszy w 2021 roku. Z początku miało być ono tylko jednorazowym dodatkiem, ale z uwagi na wciąż rosnącą inflację rząd zdecydował się ponowić wypłatę 14-stki w 2022 roku. Również w tym roku seniorzy będą mogli liczyć na dodatkowe świadczenie, a rząd pracuje już nad projektem, mającym na celu wprowadzenie 14. emerytury na stałe.

Czternasta emerytura przysługuje:

emerytom otrzymującym emerytury (pomostowe, okresowe kapitałowe i częściowe)

rencistom i inwalidom wojennym

inwalidom wojskowym

odbierającym rodzicielskie świadczenia uzupełniające (Emerytura Mama 4+)

cywilnym niewidomym

ofiarom działań wojskowych

świadczeniobiorcom nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

osobom będącym na zasiłku przedemerytalnym

emerytom i rencistom służb mundurowych i wojskowych.

Tegoroczna czternastka będzie obciążona podatkiem i składką na ubezpieczenie zdrowotne - w 2022 roku emeryci zostali zwolnieni od podatku dochodowego. W tym roku zapłacą go emeryci, którzy otrzymują emeryturę w wysokości 2500 złotych brutto. Seniorzy z niszą emeryturą zapłacą jedynie 9-procentową składkę zdrowotną.

Czternasta emerytura zostanie pomniejszona na zasadzie "złotówka za złotówkę" - powyżej progu 2900 zł brutto.

Kto może liczyć na czternastą emeryturę?

Ustawa zakłada, że minimalna kwota czternastej emerytury wyniesie 50 zł brutto. Jeśli wyliczone świadczenie będzie niższe od tej kwoty, nie zostanie ono przyznane. Czternastki nie dostaną także emeryci otrzymujący miesięcznie powyżej 4438,44 zł brutto.

Zdjęcie Polscy emeryci dostaną niedługo zastrzyk gotówki / Marek BAZAK/East News / East News

Kiedy wypłata 14. emerytury?

Według projektu ustawy to rząd wskazuje termin wypłaty czternastej emerytury, nie później niż do dnia 31 października danego roku. W 2023 roku wypłaty "czternastki" realizowane będą w dwóch miesiącach: w sierpniu i we wrześniu. 14. emerytura wypłacana będzie z emeryturami i rentami w standardowym terminie płatności świadczenia (tj. 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca). Gdy wypłata świadczenia przypada w dzień wolny od pracy, ZUS wyśle pieniądze z wyprzedzeniem.

