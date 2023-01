Zakonnica pokochała mnicha. Odeszli z Kościoła, by żyć razem 

Lisa Tinkler z Middlesbrough już wieku 19 lat przyjęła śluby zakonne i zamieszkała w klasztorze karmelitanek. Chciała tego od dziecka, dokładnie od momentu, gdy jako sześciolatka wzięła udział w pielgrzymce do Lourdes. W zakonie spędziła całe dorosłe życie.

"Od tego momentu żyłam prawie jak pustelniczka. W ciągu dnia rozmawiałam tylko z innymi siostrami przez pół godziny dziennie, resztę czasu przebywałam w swojej celi" - opisywała tamten okres życia kobieta. Tak było jednak tylko do czasu...



Siostra Mary Elizabeth poznała polskiego zakonnika, gdy odwiedził jej zakon, podróżując ze swojego klasztoru w Oksfordzie. Widzieli się tylko chwilę, ale to wystarczyło. Uczucie uderzyło jak grom z jasnego nieba. Gdy mijali się w drzwiach, zakonnica dotknęła przypadkowo rękawa jego habitu. "Poczułam coś w rodzaju elektrycznego wstrząsu" - wspomina po latach w rozmowie z BBC. Miłość okazała się odwzajemniona. Już po tygodniu Robert napisał do Mary Elizabeth list z pytaniem, czy odejdzie dla niego z życia zakonnego i weźmie z nim ślub.

Zakonnica zwlekała jednak z decyzją, nie wiedząc, jak się zachować. W końcu wyznała swoje uczucia do mężczyzny przełożonej zakonu. Ta decyzja w końcu pchnęła ją do przodu — spakowała spodnie i szczoteczkę do zębów do torby i opuściła klasztor, by już tam nie powrócić. Tego samego dnia stanęła w drzwiach Roberta.



On sam był już od 13 lat zakonnikiem, również z klasztoru Karmelitów. Wstąpił do niego, by przełamać kryzys wiary. Cenił spokój życia poświęconego Bogu. Miłość do kobiety okazała się jednak ważniejsza. Para wzięła ślub w 2015 roku.

Jako najtrudniejszy okres w życiu wspominają pierwsze Boże Narodzenie poza murami klasztorów. Czuli się bardzo samotni i oboje płakali. Na początku trudnością okazała się też wizyta w urzędzie pracy. "Wybuchnęliśmy płaczem, gdy zapytano nas o umiejętności, które możemy wykorzystać" - mówił w wywiadzie dla BBC Robert.

Małżeństwo mieszka teraz niewielkim Hutton Rudby w North Yorkshire. Robert jest wikariuszem kościoła anglikańskiego, Lisa pracuje jako kapelanka w szpitalu.

