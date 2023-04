Spis treści: 01 Pogoda na końcówkę kwietnia 2023

02 Kiedy załamanie pogody? Synoptycy podali konkretne daty

03 Pogoda na majówkę 2023 - prognozy

Pogoda na końcówkę kwietnia 2023

W weekend 21-23 kwietnia w Polsce mieliśmy wspaniałą, słoneczną pogodę. Termometry w niektórych rejonach pokazywały nawet 22 st. C. To napawało optymizmem, że wiosna w końcu się rozkręciła, a promienie słońca pozostaną z nami na dłużej - tym bardziej że długi weekend majowy zbliża się wielkimi krokami. Niestety, najnowsze informacje od synoptyków nie zapowiadają na te dni tak wysokich temperatur, jakich mogliśmy doświadczyć w ubiegły weekend. Z prognoz wynika, że już za moment czeka nas załamanie pogody, które przyniesie spadek temperatur, burze oraz deszcz.

Reklama

Czytaj również: Pogoda w maju zaskoczy. Temperatura powyżej normy

Kiedy załamanie pogody? Synoptycy podali konkretne daty

Wróżka Aida apeluje do Polaków. „Bardzo ważny dzień”. Oto co może się dziś wydarzyć

Tajemnicze morderstwo w Keddie. Minęły 42 lata od brutalnego ataku na domek nr 28

Ksiądz dojadł opłatki na oczach wszystkich. "Może był głodny" komentują internauci

To istny peeling dla jelit. Nie tylko siemię lniane usuwa złogi W tym roku weekend majowy wypada bardzo korzystnie. 1 maja będziemy świętować w poniedziałek, a 3 - w środę. Z pewnością wiele osób ma już konkretne plany na te dni i liczy na wyśmienitą pogodę. Pogodowi eksperci nie mogą jednak tego zagwarantować - wskazali, kiedy dokładnie czeka nas załamanie pogody w kwietniu 2023. Nastąpi to tuż przed weekendem majowy - pierwszych opadów deszczu oraz ochłodzenia doświadczamy już we wtorek, 25 kwietnia, a w kolejnych dniach termometry będą wynosić maksymalnie 13 st. C.

Przed burzami w kraju ostrzegli też w mediach społecznościowych synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

- Od godzin południowych burze rozwijać się będą na północnym-wschodzie kraju. Przyjmować będą one głównie postać izolowanych komórek lub układów wielokomórkowych przemieszczających się w kierunku północno-wschodnim. Towarzyszyć im będą opady deszczu o natężeniu miejscami do 10-15 mm/h, punktowo około 20-25 mm/h oraz opady małego gradu. Mniejszym zagrożeniem będą porywy wiatru, które nie powinny przekraczać 65 km/h - podali synoptycy na Facebooku.

Zobacz też: Gdzie lecieć na majówkę, by nie zrujnować swojego budżetu?

Pogoda na majówkę 2023 - prognozy

Zdjęcie Początek majówki zapowiada się póki co nie najgorzej / 123RF/PICSEL

Jeszcze niedawno pogody długoterminowe mówiły, że majówka 2023 będzie brzydka - zimna i deszczowa. Okazuje się jednak, że zaraz po pogodowym załamaniu ma znowu pojawić się słońce.

Na 1 maja 2023 póki co prognozy mówią, że najcieplej będzie na południu Polski - od 17 st. - 19 st. C., a najchłodniej na północnym-zachodzie - 10-11 st. C. W znacznej części Polski przeważać będzie zachmurzenie.

2 maja z kolei w naszym kraju możemy spodziewać się znacznie więcej słońca, najcieplej będzie w Rzeszowie, Zamościu i Lublinie - 19 st. C, a najchłodniej w Olsztynie - 8 st. C.

Z kolei 3 maja prognozy na ten moment przewidują dużo słońca w całym kraju, jednak nieco niższe temperatury, które oscylować będą w granicach od 5 st. C w Polsce północno-zachodniej do 13 st. C na południu i w centralnej części kraju.

Jest spora szansa, że reszta tygodnia będzie nieco cieplejsza. Szczegóły z pewnością poznamy już wkrótce.