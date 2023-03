Zamknęli uczniów w szkole podczas rekolekcji. Nie mogli się wydostać

Czym są rekolekcje i czy są obowiązkowe dla uczniów?

Rekolekcje wielkopostne to kilkudniowy okres, który pozwalają zastanowić się nad swoim życiem przed Bogiem. Uczniowie mogą praktykować rekolekcje w ciszy, ale mogą także na nich śpiewać i dyskutować między sobą. Spotkania są tak różnorodne, ponieważ jest to proces bardzo indywidualny, który pomagać zagubionym odnaleźć drogę do Boga i wyjść z duchowego kryzysu. Często uczniowie zastanawiają się, czy mają obowiązek uczestniczenia w rekolekcjach. Według przepisów w rekolekcjach mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie, którzy są zapisani na lekcje religii lub są osobami wierzącymi. Jednak nie są one obowiązkowe, niezależnie od wiary uczniów, a taki przepis jest zapisany w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią praktykę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego. W czasie trwania rekolekcji szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej przepis § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Reklama

Udział w takiej praktyce powinien wynikać z woli młodzieży. Jak się okazuje, nie wszystkie szkoły są świadome praw, jakie przysługują uczniom.

Zobacz również: Co to jest wielki post i na czym polega? Ważny czas dla katolików

Zamknęli szkołę, aby uczniowie nie mogli uciec z rekolekcji

W jednej z polskich szkół miała miejsce nieprzyjemna sytuacja dotycząca rekolekcji. Dyrekcja placówki postanowiła uniemożliwić uczniom wyjście z budynku w trakcie trwania spotkań religijnych, nawet jeśli młodzież nie uczestniczyła w zajęciach katechezy. Wszystkie wyjścia ze szkoły były pilnowane, a uczniowie mogli opuścić budynek dopiero kiedy ich wychowawcy potwierdzili, że nie uczestniczą w lekcjach religii. Jedna z matek postanowiła skomentować tę sytuację na Twitterze.

Dzisiaj mój 19-letni syn nie mógł wyjść z zamkniętej szkoły, w której były rekolekcje. Od pierwszej klasy nie chodzi na religię. Pomogła dopiero interwencja wychowawcy. Katoliban szkolny w pełnej krasie. Wyjścia były pilnowane, żeby nikt nie uciekł. Dopiero kiedy przyszedł z wychowawcą, który potwierdził, że nie chodzi na religię, mógł wyjść ze szkoły wypowiedziała się zdenerwowana matka

Kobieta zapytała internautów, dlaczego jej syn ma uciekać oknem, skoro jego prawem jest normalne wyjście ze szkoły. Podobnego zdania było także wielu użytkowników Twittera, którzy postanowili wypowiedzieć się pod wpisem matki 19-latka.

Czy to nie kwalifikuje się jako bezprawne pozbawienie wolności? skomentował jeden z internautów

Nie odpuszczaj, w życiu bym nie darowała skomentowała internautka

Dodatkowo matka ucznia oznajmiła, że chce porozmawiać z wychowawcą i zamierza podjąć kroki w tej sprawie.

Zobacz również: Post ścisły i Wielki Post. Co można jeść, a z czego należy zrezygnować?

Rekolekcje w szkołach. Spowiedź w kantorku wuefistów