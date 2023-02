40 dni na pustyni

Czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu upamiętnia czas, który Jezus Chrystus spędził samotnie na pustyni. Według Biblii chciał w ten sposób dostąpić duchowego oczyszczenia przed rozpoczęciem swojej publicznej działalności. Post, który odbył Chrystus, odnosi się do symboliki liczby 40 w biblijnej numerologii, gdzie liczba ta często występuje w kontekście próby, zmiany, przygotowania i oczyszczenia.

Podobnie w czasie potopu deszcz padał przez 40 dni i nocy, Mojżesz przebywał na górze Synaj przez 40 dni, a Izraelici wędrowali przez pustynię przez 40 lat.

W czasie swojego pustynnego odosobnienia Jezus był kuszony przez diabła trzy razy, ale odrzucił te pokusy - jest to dowód jego siły ducha i determinacji. Po zakończeniu postu Jezus rozpoczął swoją publiczną działalność i nauczał o Bożym Królestwie, uzdrawiał ludzi i dokonywał innych cudów.

Wielki Post w 2023 roku - kiedy przypada?

Popielec to okres obchodzony w lutym lub marcu, zawsze 46 dni przed Wielkanocą w kalendarzu. Jest to czas rozpoczynający 40-dniowy post, w którym niedziele nie są wliczane. Popielec symbolizuje 40-dniową wędrówkę Jezusa Chrystusa po pustyni. W tym roku Środa Popielcowa przypadła na 22 lutego. Okres Wielkiego Postu będzie trwał do czwartku 6 kwietnia.

W czasie trwania Wielkiego Postu obowiązuje konieczność zachowania wstrzemięźliwości w spożywaniu pokarmów z mięsem — tak samo, jak w każdy piątek w roku, czyli post ilościowy.

Jakie rodzaje postu istnieją w Kościele katolickim?

W tradycji i nauczaniu Kościoła możemy wyróżnić trzy rodzaje postu. Są to kolejno jakościowy, ilościowy i ścisły.

Post jakościowy polega na powstrzymywaniu się od jedzenia mięsa, wywarów i zup przygotowanych na mięsie lub kościach, dozwolone są natomiast jaja, nabiał i tłuszcze zwierzęce. Obowiązuje on we wszystkie piątki w roku i dotyczy osób, które ukończyły 7 lat.

Post ilościowy zobowiązuje wiernych do spożywania trzech posiłków dziennie, w tym jednego obfitego, który może zawierać mięso oraz dwóch niewielkich. Osoby między 18. a 60. rokiem życia powinny przestrzegać go we wszystkie poniedziałki, wtorki, środy (z wyjątkiem Środy Popielcowej) i czwartki Wielkiego Postu. Celem postu ilościowego jest odczucie różnicy między dniem postnym a dniem normalnym.

Post ścisły to połączenie postu ilościowego i jakościowego. Obowiązuje on tylko w Środę Popielcową i Wielki Piątek, a dotyczy osób pełnoletnich do 60. roku życia.

Post i umartwianie ciała, choć wielu postrzega jako aktywności wzniosłe i rozwijające ducha, powinny jednak być dawkowane w odpowiednich ilościach, zależnie od stanu naszego zdrowia i wytrzymałości organizmu. Przesada może prowadzić nawet do śmierci — w tym roku media obiegła wiadomość o właśnie takim wypadku.



Francisco Barajah 39-letni pastor z Mozambiku chciał nie jeść i nie pić przez 40 dni. Historia tego ekstremalnego postu zakończyła się tragicznie — po 25 dniach duchowny zmarł z powodu wycieńczenia organizmu. Warto nadmienić, że nie był on katolickim księdzem, ale założycielem kościoła ewangelickiego Santa Trindade, w którego doktrynie post odgrywa bardzo ważną rolę.

Nie jest to pierwszy taki przypadek. W 2006 roku 34-letnia Brytyjka także podjęła podobną próbę, która zakończyła się jej śmiercią po 23 dniach.