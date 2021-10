Zakupy przez internet nie zawsze należą do udanych. Oczekujemy efektu, który prezentowany jest na zdjęciu, a niejednokrotnie otrzymujemy produkt, który znacznie odbiega od naszych wyobrażeń.Właśnie w takiej sytuacji znalazła się ostatnio amerykańska TikTokerka, Brianna Renee. Kobieta zachwycona reklamami kostiumów kąpielowych marki Kyle Swim postanowiła na własne oczy przekonać się, jak prezentują się produkty sygnowane nazwiskiem Kylie Jenner. Zamówiła kilka modeli, jednak po otworzeniu paczki doznała niemałego szoku, czym postanowiła podzielić się ze swoimi obserwatorami.



TikTok

Koszmarna jakoś kostiumów kąpielowych

TikTokerka nie spodziewała się aż tak dużego zawodu. Okazało się, że produkty wykonane są z bardzo niskiej jakości materiałów. Niektóre elementy po naciągnięciu prześwitywały, gdzieniegdzie wystawały gumki i nitki, a miejscami kostiumy nawet były niedoszyte.



Filmik Brianny Renee do tej pory obejrzało go już prawie 27 milionów osób na całym świecie. Obnażył on katastrofę marki Kylie Jenner. Co ciekawe, celebrytka wstawiała nawet zdjęcia w tych samych kostiumach, które zostały "zdemaskowane" przez celebrytkę.





Instagram Post

Jak widać za popularnością nie zawsze kryje się dobra jakość.



