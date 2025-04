Czerwona kapusta to naturalne źródło zdrowia

Gdy mowa o polskich kulinariach, warzywo szczególną popularnością cieszy się w kuchniach śląskiej oraz wielkopolskiej. Nie powinniśmy postrzegać jej jednak wyłącznie w kategoriach regionalnego frykasu, ponieważ zalicza się do wyjątkowo zdrowych warzyw.

Kapusta czerwona jest bogata w witaminę C, K oraz witaminy z grupy B. Stanowi też obfite źródło potasu, żelaza i wapnia. Uwzględnienie jej w posiłkach pomoże dostarczyć ciału błonnik oraz przeciwutleniacze. Obecność antocyjanów odpowiada za intensywny kolor kapuścianych liści, ale na tym nie koniec. Substancje te chronią komórki przed uszkodzeniami wywołanymi przez wolne rodniki.

Warzywo o intensywnym kolorze powinno na stałe zagościć na naszych talerzach 123RF/PICSEL

Jakie właściwości ma czerwona kapusta?

Bioaktywne związki obecne w warzywie pomagają redukować stany zapalne w organizmie. Włączenie modrej kapusty do diety to także sposób na wsparcie naturalnych mechanizmów obronnych i stworzenie tarczy przed infekcjami. Bogactwo składników odżywczych przekłada się również na możliwość obniżania poziomu "złego" cholesterolu, co korzystnie wpływa na zdrowie serca.

Regularne spożywanie czerwonej kapusty to skuteczniejsze oczyszczanie organizmu z toksyn, poprawa trawienia i usprawnienie procesów metabolicznych.

Warzywo młodości

Być może nie pojawia się na listach najmodniejszych produktów, które pomagają w dbaniu o urodę, ale można uznać to za pewne niedopatrzenie. Właściwości antyoksydacyjne czerwonej kapusty oraz zdolność do wspierania procesów regeneracyjnych sprawiają, że staje się ważnym elementem diety opóźniającej procesy starzenia. Zauważyć to można na podstawie poprawy kondycji skóry, która odzyskuje ładny koloryt i staje się bardziej elastyczna oraz jędrna. Efekt urodowy potęgowany jest przez obecność siarki, która korzystnie wpływa na stan paznokci i włosów.

Wsparcie w utracie wagi

Czerwona kapusta jest znakomitym wyborem dla osób dbających o linię. Przede wszystkim zalicza się do produktów niskokalorycznych. Przez wysoką zawartość błonnika zapewnia jednak uczucie sytości - obejdzie się bez dokładek i podjadania, które często stoją na drodze do wymarzonej sylwetki. Swojski przysmak sprzyja również poprawie przemiany materii.

Jedz czerwoną kapustę, by pozbyć się wałeczków africa-studio.com (Olga Yastremska and Leonid Yastremskiy) 123RF/PICSEL

Przepis z czerwoną kapustą w roli głównej

Najczęściej jest kojarzona jako dodatek do obiadu. Surówka z czerwonej kapusty świetnie pasuje do gulaszu, duszonych mięs i dań mącznych, np. kopytek albo klusek śląskich. Warto spojrzeć na nią z nieco innej perspektywy, by zobaczyć w modrej kapuście składnik, który sprawdza się także w mniej oczywistych recepturach.

Jak podać czerwoną kapustę w modnym wydaniu? Przygotuj pełen witamin koktajl. Potrzebujesz:

4 łyżki czerwonej kapusty

1 jabłko

1/4 pomarańczy

150 ml wody

3 listki świeżej bazylii

Przygotowanie jest wyjątkowo proste. Jabłko obierz i pokrój na małe kawałki. Połącz je z poszatkowaną kapustą i resztą składników, następnie zmiksuj. Prosto, smacznie i zdrowo.

