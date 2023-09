Zapomniana roślina, która jest prawdziwą bombą witaminową. Przetrwa w każdych warunkach

Dereń jadalny był niegdyś bardzo popularnym owocem, z którego bardzo często robiono dżemy, marmolady, nadzienia do cukierków, a nawet nalewki. I choć roślina zupełnie niesłusznie odeszła w zapomnienie, to jakiegoś czasu wraca do łask sadowników. Dlaczego warto postawić na dereń jadalny?

Zdjęcie Dereń jest bogactwem witaminy C / 123RF/PICSEL