Jak kupować dobre warzywa i owoce?

Najzdrowsze warzywa i owoce to bezsprzecznie te, które wyrastają bez chemicznych oprysków, najlepiej lokalnie i dojrzewają na słońcu. Nie każdy może jednak samodzielnie uprawiać swój warzywniak, ciesząc się potem wyhodowanymi przez siebie owocami i warzywami.

Wówczas z pomocą nadchodzą supermarkety, w których półki wręcz uginają się od smakowicie wyglądających produktów. Nie wszystkie, dostępne w sklepach warzywa i owoce są jednak tak samo zdrowe i smaczne oraz posiadają tę samą ilość witamin i minerałów. Po które więc sięgać?

Zdjęcie Zwróć uwagę podczas robienia zakupów. Później sobie za to podziękujesz / 123RF/PICSEL

Zwróć uwagę podczas robienia zakupów. Później sobie za to podziękujesz

Porady Polacy wkładają papier toaletowy do lodówek na potęgę. Zaskakujące efekty Podstawą zakupu smacznych i zdrowych owoców i warzyw powinna być sezonowość. Wiele z nich można bowiem kupić w sklepie przez cały rok. Pochodzą one jednak ze szklarni, w których prowadzona jest uprawa bezglebowa.

Sadzonki zamiast w ziemi umieszczane są w pojemnikach ze specjalnym podłożem lub w wacie mineralnej, często będąc również wspomagane pestycydami lub chemicznymi mieszankami nawozów. Nie mają również dostępu do naturalnego światła. Warzywa i owoce szklarniowe są więc mniej wartościowe i mniej smacznej niż te, które wyrosną w naturalnych warunkach, zgodnie z porą roku.

Chcąc cieszyć się smakiem, warto więc kupować produkty sezonowe. Po truskawki i czereśnie sięgajmy w czerwcu, po porzeczki czy maliny w lipcu, zaś po pomidory czy kalafior w sierpniu. Wówczas będziemy mieć pewność, że zakupione przez nas produkty są wartościowe i co najważniejsze - tańsze, niż te, które kupimy poza sezonem.

10 zasad, o których warto pamiętać na zakupach

Co czwarty Polak przyznaje się, że w ciągu ostatnich siedmiu dni zdarzyło mu się wyrzucić jedzenie - wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej. Do kosza, obok pieczywa i resztek posiłków, najczęściej trafiają warzywa i owoce. Jak więc kupować, aby nie marnować? Przede wszystkim rozważnie. Powodem wyrzucania żywności są najczęściej zbyt duże zakupy lub brak listy sporządzonej tuż przed wyjściem do sklepu.

Przy okazji przygotowywania listy niezbędnych produktów, jakie musimy nabyć w sklepie, warto poznać triki, dzięki którym kupimy najpyszniejsze i najzdrowsze warzywa i owoce. Będą tak smaczne, że z pewnością nie trafią do kosza. Znana z pierwszej edycji programu MasterChef Kinga Paruzel podzieliła się z internautami listą 10 zasad, którymi należy kierować się w sklepie.

Podstawą jest nie przykładanie zbyt dużej uwagi do wyglądu produktów . Jeśli jabłko nienaturalnie się świeci i wygląda wręcz perfekcyjnie, w rzeczywistości nie będzie tak wspaniałym produktem, jak wydaje się na pierwszy rzut oka. Finalistka MasterChefa radzi, aby owoce i warzywa wybierać według wagi . "Cięższe owoce są bardziej soczyste" - instruuje.

. Jeśli jabłko nienaturalnie się świeci i wygląda wręcz perfekcyjnie, w rzeczywistości nie będzie tak wspaniałym produktem, jak wydaje się na pierwszy rzut oka. Finalistka MasterChefa radzi, aby owoce i warzywa wybierać . "Cięższe owoce są bardziej soczyste" - instruuje. W przypadku niektórych owoców to właśnie kolor jest najlepszym wskaźnikiem dojrzałości . Tak będzie na przykład z ananasem czy bananami. Odstawmy zielone na poczet dojrzałych już, żółtych.

. Tak będzie na przykład z ananasem czy bananami. Odstawmy zielone na poczet dojrzałych już, żółtych. Jak wybrać najsmaczniejszego arbuza? Dojrzały, słodki i pyszny będzie tylko ten, który posiada żółtą plamkę .

. Wybierajmy tylko pomarańcze z pępkiem . To znak, że powstał z nich kolejny owoc i na pewno są słodkie.

. To znak, że powstał z nich kolejny owoc i na pewno są słodkie. Co więcej, nie warto obawiać się wąchania owoców w sklepie . Ananasy, mango, melony i inne owoce tropikalne muszą mieć słodki, egzotyczny zapach. Tylko wtedy będziemy mieć pewność, że faktycznie będą smaczne.

. Ananasy, mango, melony i inne owoce tropikalne muszą mieć słodki, egzotyczny zapach. Tylko wtedy będziemy mieć pewność, że faktycznie będą smaczne. W przypadku zakupu cebuli sięgajmy po te jędrne, którymi łatwo się rzuca i które pachną słabo lub w ogóle. "Silniejszy zapach zwykle wskazuje, że cebula jest przerośnięta , co powoduje, że jest mniej jędrna i mniej chrupiąca. Jeśli wykiełkuje, nadal nadaje się do jedzenia" - tłumaczy Kinga Paruzel.

sięgajmy po te jędrne, którymi i które pachną słabo lub w ogóle. "Silniejszy zapach zwykle wskazuje, że cebula jest , co powoduje, że jest mniej jędrna i mniej chrupiąca. Jeśli wykiełkuje, nadal nadaje się do jedzenia" - tłumaczy Kinga Paruzel. Warzywa korzeniowe warto kupować z "końcówkami". Są one wówczas nieco słodsze , a dodatkowo możemy z nich kolejno wyhodować natkę lub liście.

, a dodatkowo możemy z nich kolejno wyhodować natkę lub liście. Ziemniaki trafiają do naszych koszyków zdecydowanie najczęściej. Jak wybrać te najlepsze? Starajmy się nie kupować tych, które już wykiełkowały .

. W przypadku zakupu sałaty dokładnie przyjrzyjmy się jej trzonkowi . Im będzie jaśniejszy tym większą będziemy mieć pewność, że warzywo jest świeższe.

. Im będzie jaśniejszy tym większą będziemy mieć pewność, że warzywo jest świeższe. Tymczasem brokuły powinny być ciemnozielone i zwarte. Wówczas są najsmaczniejsze.

Zdjęcie Przed wyjściem na zakupy przygotujmy dokładną listę niezbędnych produktów / 123RF/PICSEL

Dlaczego warto jeść owoce i warzywa?

Warzywa i owoce dostarczają składników odżywczych niezbędnych dla zdrowia i prawidłowego funkcjonowania organizmu. Dlatego też powinny być podstawą naszej diety. Bogaty w warzywa i owoce jadłospis może przyczyniać się do obniżenia ryzyka zachorowania na niektóre choroby nowotworowe. Co więcej, może wpłynąć na obniżenie ryzyka chorób serca.

Warzywa i owoce są ważnym źródłem wielu składników odżywczych, między innymi potasu, błonnika pokarmowego, kwasu foliowego, czy witaminy C. Dieta obfita w warzywa i owoce pomoże zmniejszyć ryzyko udaru czy cukrzycy typu II, a także może obniżyć ryzyko choroby wieńcowej serca, nadciśnienia czy tworzenia się kamieni nerkowych.