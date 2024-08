Stopień pokrewieństwa i zamożność gości mają znaczenie

Niezależnie od kraju, którego mieszkańców zapytaliśmy, wszyscy zgodnie twierdzą, że wysokość ślubnego prezentu zależy od stopnia pokrewieństwa i zażyłości z nowożeńcami — im para młoda bliższa gościom, tym więcej pieniędzy znajdzie w kopercie. Nie bez znaczenia jest też poziom zamożności obdarowujących — osoby lepiej zarabiające z reguły raczą nowożeńców wyższymi kwotami.



Ile do koperty wkładają Francuzi?

Mówiąc o weselach (i prezentach) we Francji trzeba rozpocząć od podstaw, czyli ślubnego zaproszenia. Francuskie pary młode wysyłają zaproszenie na ślub i wesele lub na ślub i “le vin d’honneur", a jedynie bliżsi znajomi i rodzina dostają też dodatkową kartę, na której widnieje informacja o godzinie rozpoczęcia kolacji. “Le vin d’honneur", to rodzaj bankietu odbywającego się często na świeżym powietrzu i na stojąco. Gdy mija wyznaczona godzina, przyjęcie koktajlowe dobiega końca, a goście, którzy nie mieli w zaproszeniu dodatkowej karty — wychodzą. Następnie uroczysta kolacja z krewnymi i bliskimi znajomymi rozpoczyna drugą część wesela, podczas której nie może zabraknąć tańców.



Ludovic, Francuz mieszkający w Paryżu, zapytany o kwestie prezentów ślubnych mówi o “liste de mariage", czyli liście prezentów przygotowywanej przez parę młodą. “Możesz wybrać prezent z listy, albo dać im pieniądze, jeśli o nie proszą". Kiedy pytam o kwotę, którą Francuzi wkładają do koperty, stwierdza, że to zależy od zamożności gości i relacji, jakie łączą go z młodą parą, ale 50 euro (niewiele ponad 200 złotych) od osoby to minimum, które powinno się w niej znaleźć.

We Francji można zostać zaproszonym jedynie na część wesela, zwaną le vin d’honneur serezniy 123RF/PICSEL

50 euro od osoby - czy to dużo w porównaniu z francuskimi zarobkami? Według Service-Public.fr oficjalnej, rządowej strony — minimalna stawka godzinowa w kraju nad Sekwaną od 1 stycznia 2024 roku to 11,65 euro brutto (ok. 50 złotych), czyli 1 766,92 euro (ok. 7600 złotych) miesięcznie przy tygodniu pracy trwającym 35 godzin. Natomiast ostatnie dane dotyczące średnich zarobków, publikowane przez Państwowy Instytut Statystyki i Badań Ekonomicznych, czyli odpowiednik polskiego GUS-u, pochodzą z 2022 roku. Wówczas przeciętne wynagrodzenie za miesiąc pracy wynosiło we Francji w sektorze prywatnym - 3466 euro (14 870 złotych) miesięcznie.



Dla Francuza 50 euro w kopercie to kwota minimalna jul14kaphoto 123RF/PICSEL

Ile do koperty wkładają Niemcy?

"Polak na niemieckim weselu dostałby szoku" - mówi mieszkająca od 40 lat w kraju nad Renem, Alicja. Co ma na myśli? Z jednej strony niemieckie wesela są o wiele skromniejsze niż polskie. Choć jak w każdym kraju zależy to od zamożności — im bogatsi ludzie, tym wystawniejsze wesela. Nie ma zwyczaju, by rodzice finansowali czy współfinansowali przyjęcie po ślubie, toteż młodzi ludzie często latami oszczędzają na wymarzone wesele.

Alicja obserwuje, że w Niemczech przywiązanie do tradycji jest o wiele mniejsze, dlatego nie należą do rzadkości wesela za granicą, na plaży czy też całkowity ich brak. Jeśli Niemcy decydują się na przyjęcie to zapraszają do restauracji, albo wynajmują salę. Wesela są tutaj krótsze niż w Polsce i jest o wiele mniej jedzenia. Ostatnio króluje trend na sesje zdjęciowe, które stają się dla wielu młodych par ważniejsze niż przyjęcia. Niejednokrotnie zdarza się, że goście biesiadują sami, bo nowożeńcy od kilku godzin uczestniczą w sesji zdjęciowej.



Alicja kilkakrotnie podkreśla, że niemieckie wesela są o wiele skromniejsze niż polskie. Ile Niemcy wkładają do koperty? Według niej 50 euro to górna granica, jakiej można się spodziewać w prezencie od naszego zachodniego sąsiada, jeśli nie jest osobą bliską parze młodej.

Niemieckim parom zdarza się przedkładać sesję zdjęciową nad gości ivashstudio 123RF/PICSEL



Prezent na wesele a zarobki Niemców

Mindestlohn, czyli płaca minimalna w Niemczech od 2024 wynosi brutto 12,41 euro na godzinę (ok. 53 złote). Płaca minimalna w Niemczech jest jedną z najwyższych w Europie, obok Szwajcarii i Holandii.



Zgodnie z danymi Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych osoba zatrudniona w pełnym wymiarze godzin przy stawce minimalnej (12,41 euro) zarabia miesięcznie 2151 euro (ok. 9 200 złotych) brutto. Najnowsze dane dotyczące średniego wynagrodzenia w Niemczech, publikowane przez Federalny Urząd Statystyczny Destatis pochodzą z kwietnia 2023 roku. Wówczas Niemcy zarabiali średnio na miesiąc 4323 euro (ok. 18 500 złotych) brutto.

Lista prezentów to na Zachodzie popularne rozwiązanie PICSEL123 123RF/PICSEL

Ile do koperty wkładają Brytyjczycy?

W Anglii, podobnie jak we Francji, również istnieją dwa rodzaje zaproszeń. Para młoda może prosić gości o wzięcie udziału w całej ceremonii lub wyłącznie zapraszać na imprezową część wesela. Wówczas goście dostają powitalnego drinka, a jeśli mają ochotę na więcej, sami muszą zapłacić za wszystko. Ile Brytyjczycy wkładają do koperty? Mieszkająca na Wyspach Katarzyna wspomina, że w 2009 r. od swoich angielskich gości na wesele dostała po 10 funtów (to było tradycyjne polskie wesele). Dziś, najczęściej w prezencie wręcza się około 20 - 30 funtów, czyli ok. 100 - 150 złotych. Przy czym trzeba pamiętać, że brytyjskie wesela są krótsze i mniej wystawne niż polskie.



Prezent na wesele a zarobki Anglików

Od kwietnia 2024 roku pracownicy na Wyspach Brytyjskich powinni zarabiać minimum 11,44 funta brutto na godzinę (ok.58 złotych), co oznacza 1785 funtów (ok. 9 100 złotych) miesięcznie przy 39-godzinnym tygodniu pracy. Natomiast według najnowszych danych Office for National Statistics (brytyjski odpowiednik Głównego Urzędu Statycznego) opublikowanych w lipcu 2024 roku, przeciętne wynagrodzenie w Wielkiej Brytanii wynosi 35 828 funtów rocznie, czyli 2985 funtów (ok. 15 200 złotych) miesięcznie.



Ile godzin pracują mieszkańcy Zachodu na prezent ślubny?

Wesela na Zachodzie są krótsze i mniej wystawne niż w Polsce, toteż sumy wkładane do kopert w ramach ślubnego prezentu także są niższe. Podobnie jak w Polsce wysokość kwoty zależy też od stopnia zażyłości z parą młodą i zamożności gościa. Nie mniej jednak Francuz zarabiający minimalną krajową pieniądze do koperty na wesele zarobi w pięć - sześć godzin, szczodry Niemiec potrzebuje na to pięciu godzin, Anglikowi wystarczą 2 - 3 godziny pracy.

