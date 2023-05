Spis treści: 01 Czy można przejść na emeryturę po 30 latach pracy?

Czy można przejść na emeryturę po 30 latach pracy?

Pierwszą kluczową kwestią jest to, czy w ogóle można przejść na emeryturę po 30 latach pracy. Wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Warunkiem uzyskania prawa do emerytury jest osiągnięcie wymaganego wieku. Jeśli 30-letni staż pracy osiągnęło się będąc w wieku 60 lub 65 lat to nic nie stoi na przeszkodzie, by udać się na emeryturę. Jednak jeżeli ktoś zaczął pracować w wieku 20 lat, to niestety nie może przejść na emeryturę po 30 latach pracy, ponieważ nie spełnia określonych w przepisach wymagań.

Wyjątkiem od rzeczonej reguły jest tak zwana wcześniejsza emerytura. Przysługuje ona osobom, które pracowały w szczególnych warunkach (np. górnikom, hutnikom, pracownikom kolei czy mundurowym). Wówczas, w zależności od konkretnego zawodu, wymogiem przejścia na wcześniejszą emeryturę jest przepracowanie określonej liczby lat (np. 25 lat dla górników) i spełnienie dodatkowych wymagań przewidzianych w przepisach. Taka sytuacja pozwala na przejście na emeryturę po 30 latach pracy bez osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

Co się wlicza do stażu pracy potrzebnego do emerytury?

Jednym z warunków, który trzeba spełnić, by przejść na emeryturę, jest osiągnięcie określonego stażu pracy. Jeżeli chodzi o nowe warunki przyznawania świadczeń (dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku), wystarczy nawet jeden dzień pracy, za który odprowadziło się składkę na ubezpieczenie emerytalne. Jednakże to, ile lat ktoś przepracował, ma wpływ na wysokość emerytury, a przepracowanie jednego dnia może poskutkować skrajnie niskim poziomem świadczenia.

Co konkretnie wlicza się do stażu pracy potrzebnego do przejścia na emeryturę? To między innymi wszystkie okresy trwania umowy o pracę. Co istotne, do stażu nie zaliczają się umowy cywilnoprawne (ponieważ nie są regulowane Kodeksem pracy).

Warto również pamiętać, że do stażu pracy wlicza się także:

służbę wojskową;

urlop wychowawczy;

prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pracę w gospodarstwie współmałżonka;

pracę za granicą.

Do stażu pracy dolicza się również edukację ponadpodstawową. W ten sposób można uzyskać:

3 lata stażu pracy po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej;

4 lata stażu pracy po ukończeniu liceum ogólnokształcącego;

5 lat stażu pracy po ukończeniu technikum bądź zawodowej szkoły średniej;

6 lat stażu pracy po ukończeniu szkoły policealnej;

8 lat stażu pracy po ukończeniu studiów (bez względu na stopień).

Co istotne – powyższe okresy wynikające z edukacji ponadpodstawowej nie sumują się. Ukończenie liceum i studiów nie powoduje uzyskania 12 lat stażu. Wówczas bierze się pod uwagę jedynie 8 lat wynikających z ukończenia studiów.

Jaka emerytura po 30 latach pracy przy minimalnej krajowej?

Emerytura osób, które przez 30 lat pracy zarabiały minimalne krajowe wynagrodzenie, nie będzie zbyt wysoka. Szacuje się, że emeryci będą mogli liczyć prawdopodobnie na minimalną emeryturę, która od 1 marca wzrosła do 1588,44 zł brutto. Co ciekawe, odkładanie emerytury o każdy kolejny rok powinno poskutkować wzrostem świadczenia o około 8%. Jednak zależy to od wielu czynników, zatem warto taką decyzję skonsultować z profesjonalnym doradcą emerytalnym.

Co istotne, warto pamiętać o przysługujących emerytom świadczeniach dodatkowych. Osoby, które uzyskają świadczenie emerytalne w wysokości 1588,44 zł brutto mogą liczyć również na 13. i 14. emeryturę.

