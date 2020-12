Żartowniś, który niespodziewanie został burmistrzem Reykjaviku

Żył z rozśmieszania ludzi. W dobie kryzysu finansowego, dla żartu założył partię polityczną. Poparły go tysiące osób. Jak zdobył władzę i czy nadal udziela się w polityce? Sprawdźmy, co powiedział w wywiadzie byłemu prezydentowi Aleksandrowi Kwaśniewskiemu.

Zdjęcie Jon był najdziwniejszym politykiem na świecie, gdyż z zawodu był komikiem /YouTube

Nietypowe dzieciństwo



Jon Gnarr był trudnym dzieckiem. W dzieciństwie omyłkowo zdiagnozowano u niego niepełnosprawność intelektualną. Chłopiec miał problemy z uczeniem się i dysleksję, co już jako dorosły opisał z książce "Indianin". Ciągle zmieniał szkoły i ku rozpaczy nauczycieli, rzadko do nich chodził. Ostatecznie nie zdał egzaminu końcowego, czym zamknął sobie drogę na studia. Jako nastolatek śpiewał w kapeli punkowej, z drugim zespołem grał alternatywnego rocka.



Szalona kampania



Jon był najdziwniejszym politykiem na świecie, gdyż z zawodu był komikiem. W roku 2010 wystartował w wyborach na burmistrza Reykjaviku i ...wygrał. Teraz przestrzega: "Nie miejcie zbyt szalonych marzeń, bo one mogą się spełnić i co wtedy zrobicie?". "The Best Party" założył dla żartu. Zawodowo zajmował się uszczęśliwianiem ludzi występując na scenie, teraz chciał im dać to, czego sami sobie życzą.



Rolnikom obiecywał dzień wolny w mieście, wyborcom - parlament wolny od narkotyków do 2020 roku, studentom - bezpłatną komunikację. Planował sprowadzenie misia polarnego do lokalnego zoo, wybudowanie Disneylandu, gdzie chciał zaprosił wszystkich obywateli na koszt miasta. Uważał, że baseny powinny oferować darmowe ręczniki, a samotne matki dostawać kwiaty na Dzień Matki.



Otwarcie mówił, że nie spełni żadnych oczekiwań swoich wyborców. Podczas kampanii zaśpiewał ze współpracownikami swój program wyborczy na melodię "The Best" Tiny Turner, od której dostał oficjalne pozwolenie na wykorzystanie piosenki.



Jak się to wszystko zaczęło?



Gnarr udzielił wywiadu byłemu prezydentowi Polski Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, w którym opisał swoja niezwykłą przygodę, jaką było zajęcie się polityką. Tłumaczył, że miał pisać sztukę teatralną o kryzysie i pomyślał, że może warto do polityki wnieść trochę teatru. Chciał stworzyć surrealistyczny spektakl, więc powołał niepoważną partię, która obiecywała niepoważne rzeczy. Dlaczego ludzie na niego głosowali? Byli tak rozczarowali kryzysem finansowym, że zagłosowaliby na kogokolwiek, byle nie był związany ze starymi władzami, które winili za zaistniałą sytuację. Chcieli uwierzyć komuś nowemu, a Gnarr wyglądał na przyzwoitego, do tego zabawnego, człowieka.



Jak się zmieniło jego życie po wygranej? Całkowicie. Jon w ogóle nie był przygotowany do tak trudnego zadania. Cała kampania oparta była na żarcie, a teraz musiał się zmierzyć z rzeczywistością. Co gorsza, do współpracy zaprosił ludzi, których znalazł na Facebooku i za ich pozwoleniem użył ich nazwisk w kampanii. Nikt z nich nie miał wcześniej doświadczenia w polityce czy sprawowaniu władzy. Byli to ludzie sztuki, artyści, komicy i pisarze. Wspomina, że nie miał pojęcia, jak zabrać się za kierowanie państwem. Kiedy został po raz pierwszy zaproszony, by zobaczyć swoje nowe miejsce pracy, myślał, że będzie to pokój z biurkiem. Okazało się, że ma koordynować prace ratusza, w którym jest zatrudnionych 100 osób.