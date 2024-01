Spis treści: 01 Prognoza pogody 29 stycznia - 2 lutego

02 Pogoda na weekend 3-4 lutego

03 Pogoda w Polsce. Co dalej? Pogoda zaskoczy. Antycyklon przyniesie znaczące zmiany

Kolejny zwrot w pogodzie. "Ekstremalna anomalia" jeszcze w styczniu

Wiemy, jak długo potrwają mrozy. Jest pewien haczyk

Zbliża się poważne niebezpieczeństwo. Obejmie cały kraj

Nowy tydzień przywitał większą część Polski słoneczną pogodą i bezchmurnym niebem. Odpowiada za to antycyklon Enno, który od niedzieli znajduje się nad Polską. Wraz z nim dotarło do nas ciepłe powietrze, dzięki czemu w niektórych regionach termometry wskażą nawet 10 st. Celsjusza. Zima najwyraźniej odpuszcza na jakiś czas. Czy to oznacza, że poczujemy już lekki powiew wiosny? Niekoniecznie.

Zobacz: Zaskoczenie w środku zimy. To zasługa Enno

Reklama

Prognoza pogody 29 stycznia - 2 lutego

IMGW podaje, że pierwsza połowa tygodnia będzie słoneczna i bez opadów.

- Spoglądając na trend prognozowanych wartości minimalnej i maksymalnej temperatury powietrza można powiedzieć, że w tej predykcji na próżno szukać powrotu prawdziwej zimy - podaje IMGW.

W poniedziałek i we wtorek temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. Celsjusza na wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około 5 st. w centrum, do 8 st. na zachodzie. W środę nad nasz kraj zacznie przybywać chmur, a w północno-zachodniej części kraju spadnie słaby deszcz. Synoptycy podają, że temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. na wschodzie i rejonach podgórskich Karpat do 9 st. na zachodzie.

W czwartek nastąpi jednak wyraźny zwrot i przyjemna aura ulegnie zmianie. Pojawi się więcej chmur, opadów deszczu, deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Przypomni o sobie również wiatr, który pod koniec tygodnia na wybrzeżu osiągnie w porywach nawet do 90 - 95 km/h. IMGW podaje, że temperatura maksymalna wyniesie od 3 do 7 st. Celsjusza. W piątek nadal sporo chmur, ale będą się pojawiały przejaśnienia. Miejscami prognozowane są opady śniegu, deszczu i deszczu ze śniegiem. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 1 st. na południu do 5 st. na zachodzie.

Zobacz też: Zima jeszcze się nie poddała. Wiemy, kiedy wróci

Zdjęcie Zaskakujący zwrot w pogodzie. To sprawka antycyklonu Enno / 123RF/PICSEL

Pogoda na weekend 3-4 lutego

IMGW prognozuje, że sobota będzie pochmurna. Wystąpią opady deszczu, a na wschodzie i południu kraju również deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od około 5 st. na północnym wschodzie i południu do nawet 10 st. na zachodzie.

W niedzielę podobnie. Zachmurzenie, opady deszczu... Pozostanie z nami jednak temperatura na plusie - wyniesie od 7 do 10 st. Celsjusza. Chłodniej będzie tylko w kotlinach karpackich i na północnym wschodzie kraju, gdzie termometry wskażą 5 st. Celsjusza.

Zobacz też: Czarny lód pokryje Polskę. Wydawane są kolejne ostrzeżenia

Pogoda w Polsce. Co dalej?

- Według prognoz w lutym, marcu i maju średnia miesięczna temp. powietrza będzie w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020. W kwietniu poniżej normy. W lutym, marcu, kwietniu miesięczna suma opadów powyżej normy wieloletniej. W maju w normie - informuje IMGW.