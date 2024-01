IMGW ostrzega przed czarnym lodem

Życie i styl Jak długo jeszcze potrwa zima? Prognozy synoptyków kontra ludowe przesądy W piątek 26 stycznia chodniki i drogi pokryje gołoledź. Wszystko przez nocne przymrozki, które sprawiły, że podłoże pokryła niezwykle śliska warstwa lodu. Czarny lód to praktycznie niewidoczne zjawisko.

Droga pokryta cienkim lodem może dla wielu kierowców pozornie przypominać jedynie mokry asfalt. Wbrew pozorom to niebezpieczny stan, podczas którego nietrudno wpaść w poślizg za sprawą znikomej przyczepności.

Na czarny lód w piątek 26 stycznia powinni uważać mieszkańcy 11 województw:

mazowieckiego

świętokrzyskiego

lubelskiego

śląskiego

łódzkiego

warmińsko-mazurskiego

pomorskiego

kujawsko-pomorskiego

podlaskiego

małopolskiego

podkarpackiego

Zdjęcie Uwaga na oblodzone ulice / 123RF/PICSEL

Jaka będzie pogoda na weekend 26-28 stycznia?

Jak podaje IMGW, piątek okaże się pochmurny. Miejscami pojawi się deszcz lub deszcz ze śniegiem. Termometry wskażą od 0 st. C. na wschodzie do 9 st. C. na zachodzie. Silnego wiatru należy się spodziewać w zachodniej Polsce. Powieje nawet z prędkością do 70-75 km/h.

Z piątku na sobotę pojawią się marznące opady we wschodniej części kraju. W dzień temperatura od 0 do 6 st. C. "Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach na zachodzie i w centrum do 70-75 km/h, nad morzem do 85 km/h, wieczorem stopniowo słabnący" - podają synoptycy.

Niedziela przyniesie poprawę pogody. Opadów śniegu lub deszczu ze śniegiem mogą się spodziewać jedynie mieszkańcy wschodniej Polski. Wiatr znacznie opadnie na sile. Porywiście może powiać jedynie we wschodniej i północnej Polsce. "W nocy temperatura od -2 st. C. do 2 st. C., na Podhalu około -6 st. C. W dzień od 1 st. C. na wschodzie do 6 st. C. na zachodzie"- czytamy na stronie IMGW.

