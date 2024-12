Irytujące zjawisko podczas brania prysznica

Z pewnością większość, jeśli nie wszyscy użytkownicy kabiny prysznicowej wyposażonej w zasłonę znają to denerwujące zjawisko, kiedy owa zasłona zaczyna "przyklejać się" do ciała podczas mycia się. Irytujące uczucie "przyczepiania się" ceratkowej kurtyny potrafi skutecznie wyprowadzić z równowagi i zamiast relaksującego, ciepłego prysznica po ciężkim dniu, mamy dodatkowy powód do złości. Okazuje się, że takie "klejenie się" ma swoją nazwę: shower curtain effect, czyli efekt zasłony prysznicowej i stał się przedmiotem dociekań naukowców w całego świata. Od lat próbują oni wyjaśnić powody drażniącego zjawiska, a genezy jego powstawania mnożą się w publikacjach naukowych.

Dlaczego zasłona prysznicowa klei się do ciała podczas kąpieli?

W czasopiśmie Scientific American - amerykańskim magazynie naukowym, do którego swoje prace pisali m.in. Albert Einstein, pojawiły się badane przez naukowców możliwe powody powstawania efektu zasłony prysznicowej:

Hipoteza pływalności - wg niej, ciepłe powietrze (z gorącego prysznica) unosi się nad zasłoną prysznicową, podczas gdy chłodniejsze powietrze (w pobliżu podłogi) wpycha się pod zasłonę, aby zastąpić unoszące się powietrze. Wpychając zasłonę w stronę prysznica, następuje (krótkofalowy) efekt wirowy.

Hipoteza efektu Bernoullego - Zasada Bernoulliego mówi, że wzrost prędkości powoduje spadek ciśnienia. Teoria ta zakłada, że woda wypływająca ze słuchawki prysznicowej powoduje, że powietrze, przez które przepływa woda, zaczyna płynąć w tym samym kierunku co woda. Ruch ten byłby równoległy do płaszczyzny zasłony prysznicowej. Zasada Bernoulliego mówi, że jeśli powietrze przemieszcza się po wewnętrznej powierzchni zasłony prysznicowej, ciśnienie powietrza tam spadnie. Spowodowałoby to różnicę ciśnień między wnętrzem a zewnętrzem, powodując ruch zasłony do wewnątrz.

Hipoteza wiru poziomego - odkryto, że strumień wody z prysznica napędza poziomy wir. Wir ten ma strefę niskiego ciśnienia w środku, która zasysa zasłonę. Za to odkrycie David Schmidt z University of Massachusetts otrzymał w 2001 r. nagrodę Ig Nobla, czyli satyrycznego nobla za zabawne i trywialne dokonania w różnych dziedzinach nauki.

Pozostałe teorie mają związek z wytworzonym ciśnieniem, oddziałującym na zasłonę prysznicową oraz kondensacją pary wodnej.

Co ciekawe, żadna z tych teorii nie została ani do końca obalona, ani potwierdzona, nadal więc nikt nie jest do końca pewny, co powoduje "wydymanie się" zasłony prysznicowej do wnętrza kabiny.

Istnieją sposoby, by zasłona nie "wydymała się" do wewnątrz

Jak zapobiec efektowi zasłony prysznicowej?

Sposób na uniknięcie denerwującego zjawiska na szczęście jest bardzo prosty. Wystarczy zakupić specjalne obciążniki i zamocować je na dole zasłony prysznicowej. Dzięki nim nawet rzekome "podciśnienie" wytwarzające się podczas mycia się nie zdoła "wzdąć" zasłony do środka, aby doprowadzała nas do rozpaczy i gniewu. Alternatywą będzie możliwość zastosowania teleskopowego drążka do zasłony prysznicowej, blokując zasłonę w jej dolnej części, aby zapobiec jej zasysaniu do środka.

