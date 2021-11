Zasnęła obok palącej się świecy zapachowej. Obudziła się przerażona

Użytkowniczka TikToka opisała, co jej się przytrafiło

Jedna z użytkowniczek TikToka niedawno postanowiła podzielić się dziwną sytuacją, która się jej przytrafiła. Dziewczyna wieczorem rozpaliła świecę zapachową, by przyjemny aromat wypełnił pomieszczenie. Przed snem zapomniała jednak zgasić płomienia. Świeca paliła się więc długo.

Gdy TikTokerka się obudziła, nie mogła uwierzyć w to, co zobaczyła. Mimo że od świecy dzieliła ja bezpieczna odległość, wnętrze jej nosa pokryte było sadzą. Zdziwiona kobieta postanowiła zapytać internautów, czy kiedykolwiek przytrafiła się im podobna sytuacja. Nagrała więc krótki film i opublikowała go na TikToku. Pokazała w nim, jak wygląda po przebudzeniu. Na ratunek użytkowniczce aplikacji przyszedł korzystający z TikToka lekarz. Mężczyzna wyjaśnił, dlaczego nos stał się czarny.

Reklama

TikTok

Lekarz wyjaśnił TikTokerce, jaki błąd popełniła. Na to warto uważać!

Lekarz zaznaczył, że dziewczyna popełniła zasadniczy błąd i paliła świecę zbyt długo. "Świece zapachowe są niebezpieczne, ponieważ zawarte w nich substancje podczas oddychania przedostają się do płuc" - zaznaczył specjalista. "Zawsze pamiętaj, by gasić świece zapachowe przed snem i nie palić ich zbyt długo" - kontynuował lekarz.

Wielu użytkowników TikToka nie kryło zdziwienia słowami lekarza. Internauci przyznawali, że dotychczas uważali świece zapachowe za nieszkodliwe i chętnie ich używali. Jedna z osób w komentarzu zaznaczyła, że niezwykle ważne jest, z jakiego wosku wykonana jest świeca. Znacznie bezpieczniej jest bowiem korzystać z wosków roślinnych niż z parafiny. Inny użytkownik zwrócił uwagę, że zasypianie przy płomieniu świecy jest skarnie nieodpowiedzialne, ponieważ może doprowadzić do pożaru.

***

Przeczytaj również:



Rekord! Rzeźba Magdaleny Abakanowicz sprzedana za 11 mln złotych

Polskie gwiazdy zaliczyły poważną halloweenową wpadkę

Wzburzona Maryla Rodowicz opowiada o byłym mężu! Nie hamowała się

Zobacz również: