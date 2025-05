To jednak nie tylko kwestia gustu. Przygotowanie bezkofeinowej wersji często wymaga sięgnięcia po osobny dzbanek, a ten nie zawsze jest pod ręką. W efekcie załoga musi szukać rozwiązania, co wydłuża czas obsługi pasażerów.

Jak czytamy w New York Post, personel linii lotniczych ma wiele zastrzeżeń do jakości kawy serwowanej w samolotach. Były steward, a obecnie pilot - Kevin - ujawnia na łamach dziennika, że zbiorniki na wodę używane do parzenia kawy rzadko są czyszczone. Choć nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, budzą obawy o higienę. Dodatkowo dzbanki do kawy często opróżnia się w toaletach pokładowych, co może prowadzić do ich nieumyślnego zanieczyszczenia.