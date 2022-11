Rolka pod deską w toalecie to niepokojący sygnał

Publiczne toalety są zmorą wielu ludzi, co do tego nikt nie ma żadnych wątpliwości. Udajemy się tam jednak już najczęściej w najbardziej kryzysowych sytuacjach. Na miejscu często czekają na nas mało przyjemne warunki, a brak papieru toaletowego to już prawdziwy klasyk.

Okazuje się jednak, że są osoby, które podczas wizyty w tego typu miejscach, chcą też zadbać o innych. Mowa tutaj o powiadomieniu kolejnego użytkownika danej kabiny o braku papieru toaletowego.

Można to zrobić w prosty sposób. Wystarczy, że podniesiecie deskę sedesową i postawicie zaraz pod nią pustą rolkę. Dzięki temu kolejna osoba, która uda się do owej toalety będzie od razu wiedziała, co się święci i w porę zorientuje się o tym problemie.

Tego typu sygnał będzie też pomocny dla pracowników obsługi toalet, którzy gdy zobaczą rolkę pod deską, od razu będą wiedzieli, że należy uzupełnić zapas papieru.

W przeciwnym wypadku problem ten może pozostać niezauważonym, bowiem często papier schowany jest pod zakrywającym go metalem, co uniemożliwia dostrzeżenie braków na pierwszy rzut oka.

Tego typu patent sprawdzi się zresztą nie tylko w toaletach publicznych, ale także podczas wizyty u znajomych! Rolka położona pod deską sedesową na pewno zostanie dostrzeżona przez każdą osobę, która uda się do toalety. Jeśli zobaczy to gospodarz, będzie mógł od razu uzupełnić powstałe braki, a jeśli owy problem dostrzeże inny uczestnik imprezy, będzie mógł poprosić on kogo trzeba o udostępnienie papieru.

