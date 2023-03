Akademia Penrice w St Austell znalazła się pod ostrzałem z powodu nowych przepisów dotyczących korzystania przez uczniów z toalet w czasie zajęć. Według tych zasad uczniowie mogą korzystać z toalet jedynie poza czasem lekcji, a dziewczęta muszą prosić o przepustki - czerwone kartki w czasie miesiączki. Szkoła stwierdziła, że powodem zmian w regulaminie korzystania z toalety jest minimalizowanie zakłóceń w czasie lekcji.

"Proszę pana, mam rozwolnienie" - Uczniowie i rodzice niezadowoleni z nowych zasad korzystania z toalet

Nowy regulamin dotyczący korzystania z toalet w szkole Penrice spotkał się z oburzeniem uczniów i rodziców. Jeden z rodziców skomentował:

Każdy człowiek, zarówno dziecko, jak i dorosły, powinien mieć prawo do skorzystania z toalety w dowolnym momencie. Raczej nie będą mówić: "Proszę pana, mam rozwolnienie". Albo "proszę o skorzystanie z toalety, mam okres".

Szkoła usprawiedliwia swoje postanowienie, tłumacząc:

Uczniowie Penrice mogą korzystać z toalety na początku dnia, pomiędzy lekcjami, w przerwie, w porze lunchu i na koniec dnia. Oznacza to 6 okazji w ciągu dnia, w odstępie nie większym niż 75 minut. Polityka ta ma na celu maksymalizację czasu nauki i minimalizację zakłóceń w nauczaniu. Istnieją oczywiście wyjątki, takie jak warunki medyczne i nieoczekiwane przybycie okresów; przepustki do toalet mogą być uzyskane przez uczniów, którzy wymagają pewnej elastyczności lub spokoju.

Dodają, że dla dziewcząt dostępne są specjalne "okresowe przepustki" - czerwone kartki, które uczennice mogą pokazać w trakcie lekcji i wyjść do toalety. Władze szkoły zaznaczają jednak, że ich wykorzystywanie jest monitorowane, by nie dochodziło do nadużyć.

Zakazali uczniom wychodzić do toalety w czasie lekcji. W ramach protestu wywracali stoły i wpinali się na płoty

Specyficzny regulamin szkoły w St Austell spotkał się z ogromnym zainteresowaniem mediów. Uczniowie nie byli w stanie pogodzić się ze zmianami związanymi z korzystania z toalet. Postanowili więc zorganizować protest. Jak opisują lokalne media, "setki studentów" zebrały się przeciwko nowej zasadzie zakazującej uczniom chodzenia do łazienki podczas lekcji. Początkowo protest miał pokojowy charakter, jednak szybko eskalował w buntowniczy wyraz niezgody co do odbierania praw uczniom.

"Ludzie zaczęli przewracać stoły i wspinać się na płoty" - opowiada jeden z uczniów. Niepokornych uczniów odprawiono do domu, a strajk nie poskutkował zmianom w "toaletowym" regulaminie.

