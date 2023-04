Spis treści: 01 Ważna zmiana w restauracjach. To zmieniło się od 2018 roku

02 Wyniki badań są zaskakujące

03 Otyłość a nowotwory

Ważna zmiana w restauracjach. To zmieniło się od 2018 roku

Wprowadzone w 2018 regulacje dotyczą sieciowych restauracji i barów typu fast food. Obowiązek podawania kaloryczności potraw mają firmy, które mają 20 lub więcej lokali.

Uważaj w majówkę na to połączenie. Jest toksyczne dla wątroby

Ciągle masz pecha i prześladują cię złe znaki? Zwróć się o pomoc do anioła

Kochali się na zabój, skończyło się rozwodem. Pamiętacie jeszcze te pary?

Po podwyżce czynszu puściły jej nerwy. Użyła ChatGPT, by pogonić właściciela kamienicy Autorzy przepisu nie kryli, że jest on wymierzony przede wszystkim w popularne bary szybkiej obsługi, kojarzone z kalorycznym, niezdrowym jedzeniem. Krytycy tego nakazu uważali, że nie będzie on skuteczny, bo przywiązani do takich dań Amerykanie i tak nie będą zwracać uwagi na umieszczone w menu informacje o liczbie kalorii potraw.

Opublikowany właśnie w magazynie “BMJ Open" raport pokazuje jednak, że jest inaczej. Jak podają autorzy badania, dzięki obowiązującym od 5 lat przepisom średnia wartość kaloryczna zamawianego posiłku spadła o 20 do 60 kalorii.

Wyniki badań są zaskakujące

Zdjęcie Wykazano, że dzięki informowaniu konsumentów o kaloryczności zamawianych potraw największej liczby zgonów z powodu raka można uniknąć w przypadku wielu rodzajów nowotworu / 123RF/PICSEL

Badanie wykonali naukowcy z Tufts University w Medford w stanie Massachusetts. Posłużyli się przy tym danymi z krajowych badań żywieniowych. Analizując je, odkryli nie tylko to, że Amerykanie wybierają mniej kaloryczne dania. Posługując się metodą modelowania matematycznego oszacowali, że dzięki tej zmianie nawyków wśród osób w wieku od 20 do 65 lat liczba przypadków raka spadnie o co najmniej 28 tys.

Reklama

Oznacza to 16 700 mniej zgonów z powodu raka i oszczędności rzędu 2,8 miliarda dolarów na opiece zdrowotnej i kosztach społecznych. Szacunki wykazały też, że dzięki informowaniu konsumentów o kaloryczności zamawianych potraw największej liczby zgonów z powodu raka można uniknąć w przypadku raka wątroby (4530), piersi po menopauzie (3080), endometrium (2060), nerek (1980) i trzustki (1230).

Grupą, która odniosłaby największe korzyści, są młodzi dorośli w wieku od 20 do 44 lat - to wśród nich obecnie obserwuje się nieproporcjonalny wzrost zachorowań na nowotwory związane z otyłością.

"Ważne jest, abyśmy pokazywali konsumentom, decydentom i przemysłowi, że małe zmiany mogą prowadzić do dużych korzyści. Nasz ogląd z poziomu populacji sugeruje, że informowanie o kaloryczności może przynieść znaczne korzyści zdrowotne i oszczędności kosztów opieki zdrowotnej związanej z nowotworami. Te oszczędności można jeszcze podwoić dzięki odpowiednim działaniom branży, na przykład zastąpieniu wysokokalorycznych pozycji w menu opcjami o niższej kaloryczności lub modyfikacji przepisów" - skomentował analityk danych z Tufts Universit , Mengxi Du.

Otyłość a nowotwory

Zdjęcie Zmiana wprowadzona w restauracjach w 2018 roku okazała się być korzystną / 123RF/PICSEL

Naukowcy uważają, że należy zrobić jeszcze więcej, aby ludzie ze wszystkich środowisk mogli czerpać korzyści z polityki podawania kaloryczności.

"Osoby z wyższym wykształceniem lub o wyższym poziomie dochodów są świadome informacji zawartych w menu i tego, jak je rozumieć, ale musimy włożyć trochę wysiłku w edukację wśród społeczności niedostatecznie reprezentowanych, o niskich dochodach lub wykluczonych, ponieważ nadal widoczne są pewne różnice" - stwierdził Mengxi Du.

Otyłość jest potwierdzonym czynnikiem ryzyka 13 rodzajów raka.