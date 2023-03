Zbigniew Ziobro z bronią na konferencji prasowej

13 marca minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wraz z wiceministrem rolnictwa Januszem Kowalskim i wiceministrem sprawiedliwości Michałem Wosiem pojawił się na terenie Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, gdzie odbyła się konferencja prasowa.

Prokurator generalny złożył wieniec pod tablicą upamiętniającą górników, którzy zginęli podczas wypadków w kopalniach. W związku z tym, że tego dnia wiał silny wiatr, podczas składania kwiatów marynarka Zbigniewa Ziobry podwinęła się i wszyscy mogli zobaczyć włożoną za pasek spodni broń.

Zbigniew Ziobro w rozmowie z "Super Expressem" odniósł się do broni, którą miał ze sobą w Rogowcu.

"Mam uprawnienia na broń, w tym do celów sportowych. Od kilku lat dla sportu i rekreacji strzelam w weekendy na strzelnicy. Dlatego wracając po weekendzie do Warszawy - gdzie broń na co dzień przechowuję - miałem ją ze sobą. Na konferencji w Bełchatowie zatrzymałem się w drodze do stolicy. Zgodnie z przepisami nie mogłem jej pozostawić w samochodzie - powiedział prokurator generalny.

Zbigniew Ziobro został bohaterem memów

Memy, czyli zabawne obrazki z tekstem od lat zalewają internet. Odnoszą się zarówno do zachowań, emocji, jak i wydarzeń. Mimo że dokładne zdefiniowanie mema jest trudnym zadaniem, to każdy choć raz się z nim spotkał.

Nie da się ukryć, że w sieci nie brakuje również politycznych memów, które odnoszą się do konkretnej sytuacji. Tym razem głównym bohaterem został Zbigniew Ziobro. Internauci nie kryją rozbawiania faktem, że minister sprawiedliwości pojawił się na konferencji prasowej z bronią za paskiem.

Pojawienie się Zbigniewa Ziobry na konferencji prasowej z bronią postanowił skomentować również Michał Żebrowski. W mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie, na którym widać stojącego tyłem do obiektywu aktora. Włożył on na spodnie pieluchę, a do niej zabawkowy pistolet. Zdjęcie opatrzył krótkim opisem. "Na wszelki wypadek #prokreatorgeneralny" - napisał Michał Żebrowski.

Na podobny komentarz zdecydował się również Krzysztof Skiba. Zdjęcie, na którym widać, jak trzyma w tylnej kieszeni wałek do ciasta, podpisał: "Być jak Zbigniew Ziobro... Zawsze pod bronią".

Z kolei Mateusz Janicki zapozował z włożonym w spodnie bananem. Pod postem również nie zabrakło opisu. "Bezpieczeństwo przede wszystkim. Za przykładem mojego mistrza Michała Żebrowskiego [...]" - napisał aktor.

Zdjęcie Krzysztof Skiba skomentował pojawienie się ministra sprawiedliwości na konferencji prasowej z bronią za paskiem / Piotr Kamionka/REPORTER / East News

