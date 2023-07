Spis treści: 01 Pełnia Księżyca w sierpniu 2023 roku. Nadchodzi Księżyc Jesiotrów

02 Baran (20 marca - 21 kwietnia)

03 Rak (21 czerwca - 22 lipca)

04 Strzelec (22 listopada - 21 grudnia)

Pełnia Księżyca w sierpniu 2023 roku. Nadchodzi Księżyc Jesiotrów

Już 1 sierpnia 2023 roku będziemy mogli zaobserwować wyjątkową pełnię Księżyca. Dlaczego jest taka wyjątkowa? Ponieważ zawita u nas Księżyc Jesiotrów, który największy wpływ będzie mieć o godzinie 20:33. Od lat fani astrologii wierzą, że superpełnia ma ogromną moc i właściwości wpływające na nasze emocje oraz losy. W tym miesiącu pełnia przyniesie wiele dobrego, a zwłaszcza trzem znakom zodiaku, które doświadczą powodzenia w sferze miłosnej i zawodowej.

Zdjęcie Pewne osoby pójdą o krok dalej w swojej relacji / Getty Images

Baran (20 marca - 21 kwietnia)

Superksiężyc w tym miesiącu nie zawiedzie Barana. Pełnia zwiastuje mu wyjątkowy czas, a zwłaszcza w miłości. Baran w związku będzie mógł liczyć na swoją drugą połówkę i odkryje z nią nieprzerywalną więź, która umocni ich związek. Osoby spod tego znaku w sierpniu powinny otworzyć się przed swoim partnerem, gdyż będzie to kluczem do rozkwitu tej relacji. Baran powinien jednak pamiętać, aby nie być tak upartym. Samotny Baran niebawem pozna kogoś nowego, kto go całkowicie oczaruje. To znak, aby zaangażować się w związek i budowanie relacji. Koniec z samotnymi wieczorami i przepłakanymi nocami, to czas miłości.

Zdjęcie To dobry czas dla Barana / Getty Images

Rak (21 czerwca - 22 lipca)

Księżyc Jesiotrów to fenomenalny zjawisko dla zodiakalnego Raka, gdyż zwiastuje mu rozwój zawodowy. Wysiłek Raka nie pójdzie na marne i może przyczynić się do długo wyczekiwanego awansu. Szef doceni jego nadgodziny. W powietrzu wisi stanowisko kierownicze. Wiąże się to także ze sporą podwyżką. Jeżeli pozwoli, aby jego druga połówka pomogła mu w pracy, to może zbudować naprawdę dobry duet. Partner wspiera Raka całym sobą, gdyż wie, jak ważna jest dla niego kariera. Poprawią się również relacje między Rakiem a współpracownikami.

Zdjęcie Księżyc zwiastuje Rakowi dobrą passę w pracy / Getty Images

Strzelec (22 listopada - 21 grudnia)

Pełnia przyniesie zodiakalnemu Strzelcowi wiele miłości. Szykują się poważne decyzje, a Księżyc Jesiotrów popchnie któregoś z partnerów do podjęcia poważnej decyzji, która będzie dotyczyć ich związku. Może warto zacząć szukać sukni ślubnej? Superksiężyc sprawi, że partnerka Strzelca powie "tak". Księżyc Jesiotrów zwiastuje również ogromny progres zawodowy i popchnie ten znak do wielkich zmian. Strzelec powinien pomyśleć o zmianie pracy i otworzeniu własnej działalności. To chyba najwyższy czas na to, aby przestał znosić wkurzającego szefa.

Zdjęcie Strzelca czekają poważne zmiany. Wyjdą mu na dobre / Getty Images

