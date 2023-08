Spis treści: 01 Niebieski Księżyc - co to za zjawisko?

02 Kiedy kolejna "superpełnia"?

Niebieski Księżyc - co to za zjawisko?

Niebieski Księżyc (po ang. Blue Moon) to termin określający sytuację, w której obserwujemy pełnię Księżyca dwa razy w ciągu jednego miesiąca. Zdarza się to rzadko, bowiem cykl księżyca to dokładnie 29,5 dnia, czyli krócej niżeli średnia długość kalendarzowego miesiąca. Jeżeli pełnia widoczna jest na samym jego początku, a trwa on 30-31 dni, możemy cieszyć się tym widokiem kolejny raz. Zazwyczaj zjawisko to można obserwować raz na dwa, trzy lata. W czasie tzw. superpełni Księżyc ponadto wydaje się być szczególnie duży i jasny. Gdy znajduje się najbliżej Ziemi, jego tarcza jest ok. 14 proc. większa niż wtedy, gdy maksymalnie się oddala. Niewiele, ale mimo to Księżyc robi wówczas fenomenalne widowisko.

Kiedy kolejna "superpełnia"?

Ostatni raz Pełnię Księżyca pomogliśmy podziwiać 1 sierpnia 2023 r. - była to tzw. Pełnię Księżyca Jesiotrów. Oznacza to, że kolejne takie zjawisko będzie miał miejsce w nocy z 30 na 31 sierpnia. Już w czwartek na zaobserwujemy moment, w którym Księżyc znacznie zbliży się do Ziemi - odległość ta wyniesie niecałe 358 tys. km.

Zdjęcie W czasie trwania superpełni Księżyc nie jest niebieski jak wskazuje nazwa. Ma barwę pomarańczową / Fot. Jan Graczyński / East News

Porównywalnie, w czasie trwania minipełni, kiedy znajduje się najdalej od naszej planety, odległość ta wynosi 405 tys. km. Taka różnica wystarczy, aby Księżyc zrobił imponujące wrażenie.

Jak podają eksperci od astronomii, tegoroczny sierpniowy Blue Moon będzie jeszcze bardziej wyjątkowym niż zwykle, bo mamy do czynienia z dwiema następującymi po sobie superpełniami, a nie tylko "zwykłymi" pełniami.

Jak wygląda Księżyc w czasie "superpełni"?

Księżyc podczas superpełni wcale nie jest niebeski, jak wskazuje jego nazwa. Już za kilka dni wskutek działań atmosfery pojawi się w tonach pomarańczowych. Na ciemnym niebie będzie bardzo jasny i może wydawać się naprawdę gigantyczny. O ile nie zasłonią go chmury, powinien być widoczny przez całą noc. Wzejdzie gdy zajdzie Słońce, jednak po drugiej stronie nieba.