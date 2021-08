Zbudowali największy kościół na świecie? To nie koniec!

- Gdyby moi rodzice żyli, byliby ze mnie bardzo dumni, bo właśnie jestem w drodze do kościoła - mówi Ade Adepitan, brytyjski prezenter telewizyjny pochodzący z Nigerii. W materiale dla telewizji BBC siedzi w aucie i jedzie do bardzo nietypowego kościoła. Miejsce modlitwy chrześcijan z Odkupionego Chrześcijańskiego Kościoła Bożego jest ogromne!

- To jest audytorium - wyjaśnia pastor Segun, wskazując na ogromną, zadaszoną przestrzeń, wypełnioną ciasno drewnianymi ławkami, którą mijają autem razem z dziennikarzem.



- Jest gigantyczne! Jedziemy już od chwili, a nadal nie dojechaliśmy do końca - ekscytuje się Adepitan. Afrykańska "megaświątynia" zupełnie nie przypomina największych kościołów znanych np. z Polski.



Może się tam modlić nawet milion osób!

Olbrzymi kościół ma 500 m szerokości i aż ponad kilometr długości! Wierni korzystają z tego nietypowego miejsca w trakcie comiesięcznych nabożeństw i spotkań. Pytany przez Adepitana, ilu ludzi może zmieścić się w tym miejscu, pastor Segun odpowiada, że nocą w Zesłanie Ducha Świętego, kiedy wszędzie w kościołach jest pełno, tutaj może zmieścić się około miliona wiernych.



Okazuje się jednak, że to największe z miejsc modlitwy jest niewystarczająco duże jak na potrzeby chrześcijan z Nigerii.



- Jestem zdumiony - mówi dziennikarz BBC, wskazując na inne miejsce.



Zdjęcie W całej Nigerii jest 80 milionów chrześcijan, należących przede wszystkim do wspólnot zielonoświątkowych / Jacob Silberberg/Getty Images / Getty Images

Okazuje się, że chrześcijanie stawiają kolejne miejsce, podobne do gigantycznego kościoła, ale... trzy razy większe!



- Pod tym dachem zmieści się trzy miliony osób - zapewnia pastor Segun.



- Czy to największy kościół na świecie? Według mojej najlepszej wiedzy - tak, jest największy - potwierdza pastor.





Obóz Odkupienia. Miasteczko na 12 tysięcy ludzi!

Opisany największy kościół to część tzw. obozu Odkupienia - międzynarodowej siedziby Odkupionego Chrześcijańskiego Kościoła Bożego (RCCG), megakościoła zielonoświątkowo-ewangelickiego w Mowe w Nigerii.



Zdjęcie Jak mówi pastor Segun, w noc przed świętem Zesłania Ducha Świętego w kościele było ponad milion osób / Kaizenify - Own work, CC BY-SA 4.0 / Wikimedia

Teren całego obozu to 2500 hektarów i stanowi niemal małe miasteczko dla wierzących. Mieści się na nim ponad 5000 domów, drogi, zbiórki śmieci, posterunek policji, szpital, supermarkety, banki, poczta, szkoła, drukarnia, Redeeded Bible College, a nawet wesołe miasteczko i elektrownia. Według danych z 2018 roku, mieszka tam 12 tysięcy osób.

Zdjęcie Megakościoły cieszą się ogromną popularnością w Nigerii / Kaizenify - Own work, CC BY-SA 4.0 / Wikimedia

Czym jest Odkupiony Chrześcijański Kościół Boży?

Megakościół został założony przez nigeryjskiego pastora Jozjasza Akindayomi w 1952 roku. Duchowny we wczesnych latach siedemdziesiątych zaczął szukać odpowiedniego, wykształconego następcy, nie będącego członkiem kościoła.



Został nim Enoche Adeboye - matematyk i wykładowca hydrodynamiki na Uniwersytecie w Lagos. W latach siedemdziesiątych nawrócił się na pentakostalizm i dołączył on do Odkupionego Chrześcijańskiego Kościoła Bożego. Zaczął zajmować się tłumaczeniem kazań z języka joruba na angielski dla pastora Jozjasza Akindayomi. W 1975 roku został ordynowany przez Akindayomi na pastora Odkupionego Chrześcijańskiego Kościoła Bożego, a w 1981 roku, po śmierci Jozjasza Akindayomi, został wybrany przewodniczącym zgromadzenia Kościoła.



Od tej pory Kościół zaczął rozwijać się w niewiarygodnym tempie i dziś liczy ok. 7 milionów wiernych na całym świecie. Enoch Adeboye postawił na działalność misyjną i zaczął wykorzystywać w swojej działalności środki masowego przekazu.



