An San zdobyła w Tokio potrójne złoto w łucznictwie - w grze pojedynczej, drużynowej oraz w mikście. To historyczne wydarzenie - ostatni raz taka sytuacja zdarzyła się w łucznictwie w 1904 roku! Wtedy dokonała tego Amerykanka Matilda Howell.

An San wywołała skandal krótkimi włosami

Mimo imponujących osiągnięć 20-letniej zawodniczki, część koreańskich komentatorów zarzuca jej, że wyglądem obraziła rodaków. Chodzi o jej charakterystyczną fryzurę - czyli krótko obcięte włosy.

Zdjęcie Część komentatorów oburzyła fryzura An San - zarzucają jej, że jest "feministyczna" / Justin Setterfield/Getty Images / Getty Images

Jaki zarzut mają internetowi komentatorzy reprezentantce Korei? Swoimi włosami ma pokazywać, że jest feministką. "To są włosy feministki", "wydaje się feministką, nie mogę jej kibicować" - komentowano szeroko. Pojawiały się także stwierdzenia, że łuczniczka powinna zwrócić zdobyte medale, bo swoim wyglądem obraża rodaków.



Reklama

To nie pierwszy raz, kiedy zbyt krótka fryzura zawodniczki wywołuje wściekłość części kibiców w Korei Południowej. "Południowokoreańska złota medalistka olimpijska w łucznictwie An San jest krytykowana przez mężczyzn za krótkie włosy - to kolejny przejaw internetowego ruchu antyfeministycznego w kraju, w którym fryzury nadal mogą być kontrowersyjne wśród wybranych grup" - tak skomentowała na Twitterze Kelly Kasulis Cho, korespondentka "New York Timesa" z Seulu.





An San wspierają tysiące kobiet

Głos przedstawicieli koreańskich ruchów antyfeministycznych wywołał jednak zdecydowaną reakcję, a An San doczekała się licznych głosów wsparcia. Na koreańskim Twitterze zaczął królować hashtag #women_shortcut_campaign, pod którym Koreanki zaczęły wysyłać swoje zdjęcia w podobnie krótkiej fryzurze oraz wiadomości potępiające seksizm, wspierając An San i przeciwstawiając się antyfeministom.



Tak pisze o tym Kelly Kasulis Cho:



Pomimo całej nienawiści, którą mogła otrzymać An San, myślę, że to dość oczywiste, że w tym momencie dostaje tyle samo - o ile nie więcej - miłości. "Love you, An San" trenduje i wynosi prawie 19 tysięcy tweetów.

Dodała także, że imię "szalona An San" i feminizm również stają się popularniejsze w ostatnich dniach.





Prezydent Korei o hejterskich atakach na An San

Do sprawy odniósł się prezydent Korei Południowej, Moon Jae-in. Wydał on specjalne oświadczenie, w którym gratuluje sukcesu łuczniczce. "Duma An San jest naszą dumą" - podkreślił w nim i podziękował za najlepszą grę.



"Za wielkimi osiągnięciami człowieka stoi ciągły trening i samotność. Czasami musimy przezwyciężyć oczekiwania i dyskryminację" - napisał.





Instagram Post

* * *



Przeczytaj też:



Zofia Klepacka skomentowała medal Zillmann. Jednoznaczne słowa!



Simone Biles zrezygnowała z igrzysk. Psycholożka: "To świadomość siebie i akt odwagi"



Krzysztof Jackowski już wie, jaka pogoda będzie w sierpniu! Przygotujcie się na jedno



* * *



Zobacz wideo: