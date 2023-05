Katarzyna Zdanowicz pochodzi z Bydgoszczy, jest absolwentką politologii na Uniwersytecie Poznańskim, a od wielu lat dziennikarką i prezenterką telewizyjną. Widzom Polsatu doskonale znana jest jako prowadząca "Wydarzenia", ale sporą popularnością cieszy się także jej wideocast "Zdanowicz. Pomiędzy wersami" w serwisie Interia Kobieta.

Katarzyna Zdanowicz jest również autorką książki "Zawsze mówi, że wróci" - zbioru reportaży opowiadających o życiu żon i partnerek alpinistów, a prywatnie żoną oraz matką Maksymiliana.

Chloe Ferry pokazała płaski brzuch. Nie wygląda zbyt naturalnie Mimo, że dziennikarka i prezenterka mocno chroni swoje życie prywatne, to od jakiegoś czasu aktywnie prowadzi konto na Instagramie i coraz chętniej dzieli się tam z fanami osobistymi wpisami, fotkami i filmikami. Zdanowicz pokazuje także kulisy swojej codziennej pracy - w jej mediach społecznościowych nie brakuje zdjęć i filmów dokumentujących ważne momenty z jej zawodowego życia. Teraz zaskoczyła fanów nagraniem zza kulis.

Katarzyna Zdanowicz pokazała kulisy swojej pracy. Fani zasypują ją komplementami

Katarzyna Zdanowicz udostępniła na swoim Instagramie film z przygotowań do nagrania "Wydarzeń". Widać na nim, jak dziennikarka i prezenterka przychodzi do studia, zmienia szary garnitur na niebieską sukienkę, a następnie oddaje się w ręce profesjonalnej makijażystki. Na koniec Katarzyna Zdanowicz sama układa swoją zawsze perfekcyjną fryzurę i zasiada do komputera, by przygotować się do programu.

Fanom bardzo spodobał się opublikowany przez prezenterkę "Wydarzeń" filmik i natychmiast zasypali ją komplementami:

- "Cudowna jesteś", "Jesteś taka piękna Kasiu", "Kasia wyglądasz Słoneczko zjawiskowo, dobranoc Piękności" - piszą.

Katarzyna Zdanowicz nigdy nie kryła, że praca jest dla niej bardzo ważna. W programie „Gwiazdozbiór Jaruzelskiej” wyznała kiedyś, że jest ona również jej wielką pasją, a w pewnym momencie zdominowała wręcz jej życie rodzinne. Mimo trudnych chwil, dziennikarka nigdy nie pomyślała nawet o tym, by zrezygnować - uważa, że praca, która daje radość i satysfakcję czyni człowieka szczęśliwszym.

