Dni - jak klawisze fortepianu - są białe i czarne. Każdy z nas tworzy swoją melodię życia i dzieli się dźwiękami swojej duszy. Biały dzień i czarna noc są nierozerwalne. Twoje emocje jak wschód zachód i słońca. Budzą zachwyt i niepokój. Słońce wnosi i zabiera barwy, budzi i usypia dzień. To, co nigdy nie przestaje grać, to cienka struna w twojej duszy, melodia duszy, która gra z nut pisanych tobą.