Zepsuty zegarek, stary kalendarz. Pozbądź się ich, a pech odpuści

Życie i styl

Zalegające na półkach lub w szufladach drobiazgi mogą skutecznie zablokować dobrą energię w naszym życiu - eksperci od feng-shui są co do tego zgodni. Jeśli nie chcemy przyciągać do siebie pecha, w naszym domu nie powinno być żadnego z tych przedmiotów. Oto, czego warto się natychmiast pozbyć.

Zdjęcie Warto pozbyć się wszystkich tych rzeczy, które kojarzą nam się negatywnie i przywołują nieszczęśliwe wspomnienia / 123RF/PICSEL