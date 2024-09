- Byliśmy z dwójką dzieci u fryzjera. Syn: fryzura "od zera", bo ostatnio obcinany pół roku temu maszynką przez ojca, a woli jednak boki krócej, górę dłużej. Córka: podcięcie końcówek. Zgadnijcie, ile to kosztowało - zwróciła się do swoich obserwatorów na Instagramie Ilona Kostecka, autorka znanego bloga "Mum and the City".

Dlaczego kobiety płacą więcej u fryzjera?

- Syn: 45 zł. Córka: 60 zł. Z ciekawości sprawdziłam cenniki fryzjerów i okazało się, że nawet obcięcie włosów krótkich u kobiet nadal jest droższe niż obcięcie włosów krótkich u mężczyzn. Czyli kobiety, które zarabiają mniej, muszą więcej płacić nie tylko za te same produkty (np. golarki - tzw. różowy podatek), ale i za te same usługi? - napisała.

Dodała, że ciekawi ją ta kwestia i zaapelowała, by na ten temat wypowiedziały się fryzjerki i fryzjerzy. Post wzbudził ogromne zainteresowanie internautów, a w sekcji komentarzy zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie trwa ożywiona dyskusja. Głos w sprawie postanowiły zabrać również fryzjerki.

- Strzyżenie męskie jest tańsze ponieważ zużywa się mniej materiału oraz pracuje się przy nim dużo krócej. Mężczyźni również częściej chodzą do fryzjera więc patrząc na ekonomię: mężczyzna przyjdzie do fryzjera dwa razy w miesiącu i za strzyżenie zapłaci 2x60 zł, a czas poświęcony na usługę to 40 minut. Kobieta za to przyjdzie raz w miesiącu lub raz na dwa miesiące i zapłaci za swoje strzyżenie które trwa godzinę podobną cenę, więc według mnie wychodzi to podobnie - zaznaczyła jedna z komentujących.

Inna dodała: - Różnica w cenie wynika stąd, że z włosami kobiet jest więcej pracy niż z włosami mężczyzn. Usługa trwa dłużej u kobiet. Włosy kobiet trzeba odpowiednio przygotować przed i wymodelować po.

Kolejna podkreśliła, że jest za cennikiem ogólnym, zależnym od stopnia trudności fryzury czy pracy nad nią. Zwróciła jednak uwagę na kluczową kwestię.

- Cena za strzyżenie męskie jest niższa, ponieważ mężczyźni przychodzą raz na trzy tygodnie czy miesiąc (...). U mnie taka usługa, samego cięcia, trwa 45/60 minut. Natomiast kobiety przychodzą najczęściej raz na trzy miesiące, a bardzo często raz na pół roku i później. Ich usługa jest też bardziej czasochłonna bo od 1,5h do 2h, jeżeli fryzura jest typu bob lub długie, ale cieniowane włosy. To są to fryzury bardziej wymagające niż klasyczne męskie strzyżenie - podkreśliła.

Kolejna dodała, że w przypadku kobiet czas obsługi jest dłuższy i co za tym idzie - wyższy jest też koszt środków pielęgnujących.

- Klientka ma długie włosy, które myjemy, nakładamy pielęgnację, a następnie podcinamy taką samą techniką czy to jest 1 cm czy 10 cm. (...) Jeżeli czas całej usługi z modelowaniem (odbijanie włosów na szczotkę ) zajmuje mi godzinę, to liczy się też mój czas i szkolenia, podana kawka, masaż... Powinnam też sprostować myślenie o podcięciu końcówek. Jeżeli wchodzi klientka z prostymi umytymi włosami i ja podchodzę z nożyczkami i robię od ręki bez wydzielenia warstw i kątów to rozumiem, że oczekiwania ceny mogą być niższe, ale tak to tylko można w przypadku bardzo, ale to bardzo cienkich włosów. Wtedy można zmniejszyć cenę - zauważa jedna z komentujących fryzjerek.

Cena strzyżenia i koloryzacji zależy od wielu czynników 123RF/PICSEL

Cennik usług fryzjerskich w Polsce. "Raz zapłaciłam 600 zł!"

Ile kosztuje strzyżenie u fryzjera w 2024 roku? Jak podaje serwis kb.pl, średnia cena męskiego cięcia to koszt rzędu 30-60 zł - jeżeli jest ono bardziej skomplikowane, cena wzrasta. Z kolei cena strzyżenia damskiego jest zależna od długości włosów, modelowania i dodatkowej usługi, jaką jest umycie głowy. Średnia cena strzyżenia damskiego nożyczkami mieści się w przedziale 50 - 80 zł. Jednak cena rośnie wraz z długością włosów. W przypadku długich kosmyków może ona wynieść 90 - 150 zł. Z kolei cena za farbowanie włosów o średniej długości wynosi 110 zł w mniejszych miejscowościach. Z kolei w większych miastach cena to już 160 zł. Trzeba pamiętać, że stawka ta jest wyższa w przypadku farbowania długich włosów - w tym przypadku może ona wynosić nawet o 40 - 50 zł więcej.

Fryzjerzy tłumaczą, że różnica w cenie np. w strzyżeniu wynika stąd, że z włosami kobiet jest więcej pracy niż z włosami mężczyzn 123RF/PICSEL

- Kiedyś, jak jeszcze mieszkałam w większym, wojewódzkim mieście, za koloryzację i ścięcie płaciłam około 350-400 złotych - wtedy wydawało mi się, że to dużo, szczególnie patrząc na ceny, jakie obowiązywały 3, 4 lata temu. Dzisiaj, mieszkając w mniejszej miejscowości, za koloryzację u swojego "miejscowego" fryzjera płacę podobne, od 300 do 350 złotych i jest to jedna z niższych cen. Raz zdarzyło mi się być u takiego, gdzie zapłaciłam 600 złotych nawet bez podcinania końcówek! Ale nigdy nie byłam u fryzjera tylko po to, żeby podciąć włosy - takich cen więc nie znam. Ale dla porównania - moja mama wybiera inną, "miejscową" fryzjerkę. Owszem, ma nieco krótsze włosy, ale za farbowanie płaci 80 złotych i jest super zadowolona. Według mnie za ceną stoi więc przede wszystkim lokalizacja - mówi Katarzyna.

Wśród popularnych rodzajów koloryzacji znajdują się również ombre lub sombre. Ile trzeba za nie zapłacić?

- Wykonuję sombre dwa razy w roku. W mieście wojewódzkim zapłaciłam za samą koloryzację ponad 200 zł. Do tego trzeba dodać również podcięcie końcówek. Za całość zapłaciłam nieco ponad 300 zł - mówi Agata.

- Sombre wraz z podcięciem końcówek kosztowało mnie ok. 500 zł. Dodam, że to cennik w powiatowym mieście - mówi Ewelina.

Źródło: instagram.com/ilonakostecka, facebook.com/mumandthecity, kb.pl

