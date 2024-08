Francuska grzywka, którą nosiły gwiazdy. Gotowa na modne cięcie?

Lubisz rzucać zalotne spojrzenia? A może wolisz być nieco tajemnicza i niedostępna? W każdą z tych ról wcielisz się z pomocą odpowiedniej fryzury. Jakiej? Chodzi oczywiście o strzyżenie z grzywką. A jeśli z grzywką to koniecznie we francuskim stylu. Powracająca do łask grzywka Birkin ma ciekawą historię, pokochały ją gwiazdy estrady przed kilkoma dekadami, a pasuje świetnie także współczesnym kobietom.