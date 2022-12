Zimowa chandra: 5 sposobów na brak energii podczas najkrótszych dni w roku

Prezentacja partnera

Naukowcy z Narodowego Uniwersytetu Seulskiego i Narodowego Uniwersytetu Chungnam w Korei Południowej udowodnili, że gorzka czekolada ma korzystny wpływ na funkcjonowanie bakterii jelitowych, te z kolei mogą powodować poprawę nastroju. Poddani badaniu ochotnicy spożywali 30 g produktu dziennie. Czekolada zawierała 70 lub 85 proc. kakao. Po trzech tygodniach okazało się, że u osób z grupy, która spożywała gorzką czekoladę z wyższą zawartością kakao, złe samopoczucie zostało znacznie zredukowane. Nie zauważono za to poprawy nastroju u drugiej grupy.



Badani jedzący czekoladę z 85-procentową zawartością kakao mieli również znacznie bardziej urozmaiconą różnorodność biologiczną w jelitach. Wzrosła liczba bakterii, które regulują wagę i zmniejszają ryzyko otyłości. Gorzka czekolada zredukowała również kolonię bakterii odpowiedzialną za stany zapalne. Zatem produkt nie dość, że chroni nas przed spadkami nastroju, to jeszcze podnosi odporność. Świece sojowe i kilka kostek czekolady potrafią pozytywnie wpłynąć na nasz nastrój.

Świece zapachowe

Kto lepiej niż Skandynawowie wie, jak radzić sobie z brakiem słońca. Uczmy się od Duńczyków, którzy w ramach filozofii hygge do perfekcji dopracowali tworzenie atmosfery ciepła i komfortu, nawet gdy za oknem panuje siarczysty mróz. Ciepłe kakao, grube skarpety i świece w szkle - to nieodłączne jej elementy. Skupmy się na tym ostatnim.



Ogień od czasów prehistorii zapewniał nam ciepło i bezpieczeństwo.

To dlatego widok płomienia uspakaja i sprawia, że czujemy się komfortowo. Świece nie tylko poprawiają nasz nastrój, ale i pięknie zdobią mieszkanie. Szczególnie efektownie prezentują się modne świece z wieczkiem.

Aromaterapia koi zmysły

Nie zapominajmy również o tym, jak skutecznie nasze zmysły koi aromaterapia. Jeśli kochamy wszystko, co wiąże się z Bożym Narodzeniem, nastrój z pewnością poprawi nam przywołanie pozytywnych wspomnień. Zapalmy zatem świece zapachowe świąteczne z nutą cynamonową, goździkową i pomarańczową.

Aktywność fizyczna

Uprawianie sportu daje potężny zastrzyk energii i poprawia nastrój. Aktywność fizyczna powoduje wydzielanie serotoniny i dopaminy, które wywołują uczucie radości oraz pobudzającej i poprawiającej koncentrację noradrenaliny. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, jak trudno zmobilizować się do biegu po zaśnieżonym chodniku czy nawet podjechania samochodem na siłownię.

Najlepiej oczywiście skorzystać z zimy i wybrać się na narty.

Jednak nie każdy ma możliwość, żeby szusować po stoku codziennie. A jeśli wcale nie mamy ochoty wychodzić w domu, nie musimy rezygnować z treningu. Świetną aktywnością, którą możemy zająć się w domu, jest joga. Doskonale wpływa na poprawę nastroju i redukuje stres, pozwala zadbać o kręgosłup i elastyczność mięśni, a w dodatku ma działanie odmładzające i wzmacniające odporność.

Suplementowanie witaminy D

Choć zaleca się stosowanie bogatej i zbilansowanej diety zamiast suplementów, to przyjmowanie witaminy D jest wręcz wskazane, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy dzień trwa krótko i brakuje nam promieni słonecznych. A to właśnie pod ich wpływem organizm wytwarza tę witaminę. Większość Polaków ma jej niedobory, tymczasem gdy brakuje nam witaminy D, możemy zacząć odczuwać obniżenie nastroju. Jeśli możemy sobie na to pozwolić, rozważmy ferie w ciepłych krajach, by pozyskać ją w sposób naturalny.

Spotkanie z przyjaciółmi

Na koniec polecamy spotkania z przyjaciółmi i bliskimi. Nic tak nie poprawia nastroju, jak aktywność towarzyska. Daje nam poczucie bezpieczeństwa i przynależności do grupy, a to powoduje wydzielanie oksytocyny, hormonu związanego z empatią, przywiązaniem, zaufaniem i budowaniem relacji. Wysoki poziom tego hormonu zmniejsza ryzyko wystąpienia lęków i stanów depresyjnych.

Zatem w sezonie zimowym stawiamy na jogę przy blasku świec w towarzystwie najbliższych. A po zakończonej aktywności fizycznej wchodzimy pod koce i pijemy gorącą czekoladę o dużej zawartości kakao.

